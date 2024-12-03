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3 декабря, 13:12

Россиянам рассказали, как не попасть в алкогольную зависимость из-за хандры

Считается, что алкоголь — лёгкий способ развеять тоску. Обложка © freepik.com / freepik

Считается, что алкоголь — лёгкий способ развеять тоску. Обложка © freepik.com / freepik

Осенне-зимний период часто приносит с собой упадок сил и настроение, которое многие называют сезонной хандрой. Врач-психиатр Виктория Захарова отметила, что причиной этого состояния может быть недостаток солнечного света.

«В осенние и зимние месяцы, когда световой день короче, многие люди испытывают состояние подавленности, апатию, а иногда и бессонницу. Чаще всего причиной становится недостаток солнечного света, который влияет на биоритмы человека и уровень серотонина, гормона, который отвечает за наше настроение», — рассказала врач в беседе с РИАМО.

Захарова предупреждает, что алкоголь и психотропные вещества не помогут в борьбе с хандрой, а лишь усугубят ситуацию. Вместо этого она советует использовать отвары трав, таких как пустырник и валериана. Однако предупреждает, что перед применением лучше проконсультироваться с врачом.

Чтобы справиться с хандрой, следует больше гулять на свежем воздухе, особенно в солнечные дни, и заниматься физической активностью, которая способствует выработке эндорфинов — гормонов радости. Важно уделять внимание полноценному сну и сбалансированному питанию. Также полезно заниматься хобби и общаться с близкими. Хорошим дополнением станут фито- и ароматерапия с маслами цитрусовых и лаванды.

Алкоголь часто ассоциируется с расслаблением, потому что способен кратковременно улучшить настроение за счёт выработки дофамина. При частом употреблении организм перестаёт его вырабатывать — это приводит к всплескам агрессии и апатии.

Существует шесть стадий алкоголизма — от бытового пьянства до хронического. Не стоит пытаться лечить похмелье новой дозой, это лишь усугубит интоксикацию организма. Чтобы поддерживать психоэмоциональное состояние без вреда для здоровья, следует заниматься спортом, медитацией, массажем. А ещё чаще смеяться и находить радость в повседневных мелочах.

Витамины, гормоны и эмоции: Россиянам предложили 5 способов борьбы с осенней хандрой
Витамины, гормоны и эмоции: Россиянам предложили 5 способов борьбы с осенней хандрой

Ранее Life.ru писал, что генетики нашли в ДНК россиян причину осенней хандры. Оказывается, такая мутация есть у каждого десятого жителя РФ. Именно она вызывает сезонное аффективное расстройство.

Валентина Раппопорт
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