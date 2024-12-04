Пентхаус с видом на монастырь. Откуда у невестки экс-депутата Бориса Зубицкого квартира в Москве за 4 млрд

Как выглядит самая дорогая квартира Москвы

Недавно на одном из сайтов недвижимости в продаже появилась, возможно, самая дорогая квартира в Москве. Её стоимость — почти 4,3 млрд рублей. Двухуровневое жильё площадью 413 квадратных метров находится на «золотой миле» столицы — между Пречистенской набережной и улицей Остоженкой, в Бутиковском переулке, в ЖК Copper House.

Роскошный шестикомнатный пентхаус состоит из трёх спален, каждая с собственными ванными и гардеробными, кабинета, тренажёрного зала, гостевого санузла и постирочной. Отделано всё дорогим деревом, мрамором и кожей. Из окон открывается красивый вид на памятник Петру I, парк «Музеон» и купола Зачатьевского монастыря.















SHOT прикинул: чтобы приобрести подобную недвижимость в ипотеку с первоначальным взносом хотя бы 1 млрд рублей, ежемесячный платёж при ставке 21% на 20 лет составит 58,5 млн рублей. По мнению экспертов, продать жильё будет сложно, поскольку из-за его дороговизны желающих приобрести пентхаус будет немного.

В качестве примера можно вспомнить замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, который продаётся уже несколько лет. Замок расположен на участке 212 соток, площадь главного (жилого) здания составляет 1867 квадратных метров, банный комплекс и бассейн занимают 571 квадрат. Кроме того, на участке зарегистрирован гостевой домик всего 29 квадратов. За это добро супруги просят в четыре раза меньше — 1 млрд рублей. При этом за всё время появился лишь один реальный покупатель — и тот требовал уменьшить стоимость в семь раз.

Кто владелец роскошного пентхауса

Как выяснил SHOT, собственница роскошного пентхауса на Пречистенской набережной за 4,3 млрд руб. Виктория Казак — бывшая невестка покойного миллиардера и депутата Госдумы Бориса Зубицкого. Она была замужем за одним из его сыновей — Андреем.

Борис Зубицкий — бывший депутат Госдумы, а также крупный предприниматель, участник рейтинга российских миллиардеров Forbes. Его состояние в 2012 году оценивалось в 450 млн долларов. В то время ему вместе с супругой принадлежали четыре земельных участка общей площадью 7,7 тыс. квадратных метров, два жилых дома, квартира, три представительских Mercedes-Benz и роскошный Bentley Mulsanne.

В основе богатства семьи Зубицкого находится гигант промышленности Кузбасса — промышленно-металлургический холдинг с его основным активом ПАО «Кокс» (полезные ископаемые, уголь, руда, чугун), который приносил Зубицким в год около 700 млн рублей чистого дохода.

Похоже, в том же году глава семейства приобрёл и эту квартиру в Хамовниках. Какова была её коммерческая стоимость в тот момент, сказать уже сложно, однако, согласно данным ЕГРН, кадастровая стоимость составляла 423,5 млн рублей.

Борис Зубицкий и член Комитета Госдумы РФ по обороне Роман Романенко (слева направо) на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Как делила имущество бизнесмена его родня

В 2017 году Борис Зубицкий скончался и между его сыновьями — старшим Евгением и младшим Андреем — начался спор за имущество. Делить было что: только выручка ПАО «Кокс» на то время составляла в районе 40 млрд рублей. Ещё десятки миллиардов приносили его зависимые предприятия.

В тот момент доля Андрея Зубицкого в «Коксе» была 27,11%. Складывается впечатление, что 16% из них однажды оказались в собственности его тогдашней супруги Виктории Казак — и дама сразу же вступила в судебные тяжбы с Евгением. Разбирательства продолжались несколько лет, а в 2021 году Казак неожиданно отозвала все иски, продала свою долю в «Коксе» и в аффилированном с ним ООО «Сталь» (акции оценивались в 100 млн долларов) и вышла из бизнеса Зубицких.

При этом именно в 2021 году она стала собственницей той самой дорогой квартиры в Москве, принадлежавшей покойному свёкру.

Территория завода ПАО «Кокс». Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Что досталось Виктории Казак

Стоит отметить, что и до этого Казак не бедовала: спустя полтора года после смерти Бориса Зубицкого она открыла ИП с деятельностью в сфере аренды, управления и продажи собственного недвижимого имущества и земельных участков.

Как выяснил Life.ru, Виктория Казак живёт в Одинцовском районе Московской области — там, где находится знаменитая Рублёвка, а по крайней мере до недавнего времени регистрировалась в престижном столичном районе Крылатское, в ЖК бизнес-класса «Крылатские холмы». Здесь в распоряжении бывшей невестки покойного депутата оказалась квартира площадью более 120 квадратных метров и рыночной стоимостью около 65 млн рублей.

Забавно, что ещё с 2022 года в отношении Казак областная ФССП ведёт два исполнительных производства. Речь идёт о долгах по платежам за жилую площадь и коммуналку.

Как живут братья Зубицкие

Судя по данным ЕГРЮЛ, продолжателем дела отца является старший, Евгений, — на данный момент он аффилирован с 13 юрлицами, общая выручка которых составляет более 220 млрд рублей. 56-летний бизнесмен живёт буквально в 300 метрах от квартиры Казак в Бутиковском переулке. В его собственности апартаменты поменьше — всего 366 квадратов (площадь продаваемого жилья, напомним, 413 кв. м), впрочем, вряд ли сильно дешевле.

Складывается впечатление, что из семейных бизнес-активов младшему Андрею сейчас не принадлежит ничего. Как ещё в 2016 году писал Forbes, в отличие от отца и старшего брата, он не участвовал в скупке акций предприятий группы «Кокс» и получил свою долю как член семьи.

Лайф не увидел у 49-летнего наследника ни ИП, ни даже статуса самозанятого. Зато на него регистрировалось множество дорогих автомобилей: «Мерседесы» S-класса, суперкар Lamborghini Murcielago, спорткар Ferrari F430, представительский купе Rolls-Royce Wraith и чуть попроще — люксовый и самый быстрый в линейке Bentley Continental GT Speed. Стоимость каждого такого авто — десятки миллионов рублей.