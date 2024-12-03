Сын Ирины Муравьёвой опроверг информацию о госпитализации актрисы

На фоне недавних слухов о госпитализации Ирины Муравьёвой — звезды «Москва слезам не верит», — сын актрисы Евгений Эйдлин решительно опроверг сообщения о её плохом самочувствии. По его словам, 75-летняя народная артистка России чувствует себя прекрасно и даже моложе своих лет.

«Никто не госпитализировал, всё утро звонят, придумывают. Лет на 30 моложе себя чувствует, чем есть», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Ирина Муравьёва остаётся одной из самых любимых актрис российского кинематографа. Её творчество и жизнелюбие вдохновляют миллионы поклонников.

Актриса родилась 8 февраля 1949 года в Москве и с детства проявляла тягу к искусству. Её путь к актёрской карьере не был простым: она не сразу поступила в театральный вуз и лишь спустя время начала свою творческую деятельность в Центральном детском театре. В 1970-х годах Муравьёва сыграла свои первые серьёзные роли в кино, но настоящая слава пришла к ней после выхода фильма «Москва слезам не верит» в 1979 году.

В 1980-е годы Муравьёва закрепила свой статус одной из ведущих актрис советского кино. Она сыграла в таких фильмах, как «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная», «Мы, нижеподписавшиеся». Песня «Позвони мне, позвони» из «Карнавала» стала визитной карточкой актрисы. В это же время Муравьёва активно работала на радио и телевидении, озвучивала мультфильмы и вела детскую передачу «Будильник».

Позднее Муравьёва стала реже появляться на экранах, однако продолжила свою карьеру в Малом театре. В 1993 году ей было присвоено звание Народной артистки России.

Личная жизнь Ирины Муравьёвой тоже была насыщенной. Она вышла замуж за режиссёра Леонида Эйдлина, с которым прожила до его смерти в 2014 году. У них родилось двое сыновей — Даниил и Евгений. Несмотря на свою занятость, актриса всегда находила время для семьи, стараясь проводить как можно больше времени с детьми.