Ирина Муравьёва попала в больницу с резкими болями
Mash: Народная артистка РФ Ирина Муравьёва попала в больницу с резкими болями
Ирина Муравьёва. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Народная артистка России Ирина Муравьёва попала в больницу. Как сообщает Mash, звезда фильма «Москва слезам не верит» пожаловалась на резкие боли в кишечнике.
По данным телеграм-канала, прибывшие к 75-летней артистке медики скорой помощи решили отвезти её в больницу. После прохождения лечения в стационаре Муравьёву отпустили домой. При этом ей необходимо проходить обследования у врача.
Ранее Life.ru сообщал, что в больницу попала режиссёр и актриса Светлана Дружинина. У неё онкологическое заболевание правого лёгкого, и каждая «простуда» может быть смертельно опасной. Вот и сейчас проблемы с органами дыхание привели 88-летнюю артистку ко врачам на больничную койку.