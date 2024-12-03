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3 декабря, 06:02

Ирина Муравьёва попала в больницу с резкими болями

Mash: Народная артистка РФ Ирина Муравьёва попала в больницу с резкими болями

Ирина Муравьёва. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Ирина Муравьёва. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Народная артистка России Ирина Муравьёва попала в больницу. Как сообщает Mash, звезда фильма «Москва слезам не верит» пожаловалась на резкие боли в кишечнике.

По данным телеграм-канала, прибывшие к 75-летней артистке медики скорой помощи решили отвезти её в больницу. После прохождения лечения в стационаре Муравьёву отпустили домой. При этом ей необходимо проходить обследования у врача.

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Ранее Life.ru сообщал, что в больницу попала режиссёр и актриса Светлана Дружинина. У неё онкологическое заболевание правого лёгкого, и каждая «простуда» может быть смертельно опасной. Вот и сейчас проблемы с органами дыхание привели 88-летнюю артистку ко врачам на больничную койку.

Никита Никонов
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