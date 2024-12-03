Ирина Муравьёва попала в больницу с резкими болями

Народная артистка России Ирина Муравьёва попала в больницу. Как сообщает Mash, звезда фильма «Москва слезам не верит» пожаловалась на резкие боли в кишечнике.

По данным телеграм-канала, прибывшие к 75-летней артистке медики скорой помощи решили отвезти её в больницу. После прохождения лечения в стационаре Муравьёву отпустили домой. При этом ей необходимо проходить обследования у врача.