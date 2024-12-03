43-летняя дочь Дональда Трампа похвасталась стройной фигурой в купальнике

43-летняя Иванка Трамп поделилась в соцсетях снимками с семейного отпуска. На фото дочь Дональда Трампа запечатлена в элегантном чёрном купальнике. Пользователи социальных сетей были впечатлены фигурой Иванки: «Прекрасная», «Восхитительная форма», «Она выглядит потрясающе».

Напомним, что женщина вышла замуж за миллиардера Джареда Кушнера в 2009 году, сейчас они вместе воспитывают троих детей: 13-летнюю Арабеллу, 11-летнего Джозефа и 8-летнего Теодора. Иванка и её семья живут в Майами в роскошном особняке, который они приобрели в 2021 году у испанского певца Хулио Иглесиаса за 24 миллиона долларов. Иванка активно делится моментами своей жизни в социальных сетях.

Сёрфинг стал не только увлечением Иванки, но и одним из секретов её идеальной фигуры. Однако она признается, что поддерживать форму стало сложнее после рождения детей. Приходится не только заниматься спортом, но и следить за питанием. Теперь её рацион состоит в основном из полезных продуктов, таких как лосось, курица, овощи, фрукты и сложные углеводы. Иванка избегает диет и детоксов, предпочитая сбалансированное питание и регулярные тренировки.

День дочки Трампа начинается в 5:30 утра со стакана воды с лимоном, после чего идёт чашка чёрного кофе и тренировка. Иванка предпочитает кардио и силовые упражнения на все группы мышц. После спорта она уделяет время медитации, чтобы настроиться на продуктивный день.

Сейчас женщина уделяет много времени семье и увлечениям, а слухи о возможном возвращении в политику она опровергает, говоря, что не планирует возвращаться в Белый дом. Однако, по словам инсайдеров, в будущем дочь Дональда Трампа намерена уделять больше внимания защите прав женщин и детей. Поэтому можно предположить, что строгие брючные костюмы будут появляться в её гардеробе куда чаще, чем купальники.