Тренд на отношения: молодые мужчины выбирают женщин постарше

В современном обществе наметился новый тренд: молодые мужчины всё чаще вступают в отношения с женщинами постарше. Эксперты объясняют это явление различными факторами, включая изменения в социальной динамике и личные интересы партнёров. Об этом «Москве 24» рассказала руководитель брачного агентства Анна Осипова.

Эксперт отметила, что успешные бизнес-леди зачастую не могут найти мужчин, которые соответствуют их уровню. В результате молодые мужчины в возрасте 20–25 лет видят в таких отношениях возможность почувствовать себя более самодостаточными и зрелыми. «Это такая подпитка мужская, что «я интересен, несмотря на то что мне 20–25 лет, я такой взрослый, интересный, самодостаточный», — пояснила Осипова.

Психолог Оксана Улятовская утверждает, что в таких парах часто наблюдается распределение ролей, где женщина становится «мамочкой», а молодой мужчина — «сынком». Эти отношения могут быть комфортны для обеих сторон, так как в конечном счёте оба партнёра удовлетворены.

Примеры из шоу-бизнеса подтверждают эту тенденцию. Актриса Марина Федункив и её муж Стефано Маджио имеют разницу в возрасте 13 лет, а певец Прохор Шаляпин был женат на предпринимателе Ларисе Копенкиной, старше его на 28 лет. Подобные союзы в обществе зачастую вызывают одобрение и похвалу, в отличие от ситуаций, когда молодая женщина вступает в брак с более зрелым мужчиной, что всё ещё может вызывать негатив и осуждение.

Социологи подчёркивают, что каждый партнёр в таких отношениях находит свои плюсы. Молодые мужчины ощущают себя более уверенными и зрелыми, а женщины получают возможность быть с партнёром, который приносит в их жизнь свежесть и новизну.

В то же время, депутат Государственной Думы Вячеслав Милонов выразил обеспокоенность по поводу обратной ситуации, когда молодые женщины выбирают состоятельных мужчин. Он назвал такие союзы противоестественными и сравнил их с неравными браками, где женщина зачастую оказывается в зависимости от партнёра.