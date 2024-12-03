«Цифровой суверенитет России»: Эксперт высказался о росте аудитории Rutube

Достижение Rutube отметки в 70,5 миллионов пользователей ежемесячной аудитории — это знаковое событие, которое демонстрирует фундаментальный сдвиг в российском цифровом пространстве, уверен эксперт РОЦИТ Илья Гогуа. В беседе с Life.ru он отметил, что отечественные платформы не просто заполняют образовавшуюся нишу, а формируют качественно новую экосистему цифрового контента.

«Особенно важно отметить, что ежедневная аудитория платформы достигла 14,3 миллиона пользователей. Эта цифра говорит о формировании устойчивого ядра активных пользователей, которые выбирают Rutube как основную платформу для потребления видеоконтента», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, лидерство блогерского контента в структуре просмотров демонстрирует, что платформа успешно развивается как площадка для независимых креаторов. А в текущих геополитических условиях критически важно понимать, что Rutube предоставляет не просто альтернативу, а полноценное безопасное пространство для российских пользователей.

Также, по словам специалиста, увеличение числа зрителей способствует притоку новых контент-мейкеров, что, в свою очередь, приводит к появлению разнообразного и качественного контента, привлекающего ещё большую аудиторию. В то же время западные платформы, в частности, YouTube, продолжают осуществлять необоснованные блокировки российских каналов, включая аккаунты официальных СМИ и признанных деятелей культуры.

Текущая динамика роста аудитории Rutube — это не просто статистический показатель, а индикатор успешной реализации стратегии цифрового суверенитета России. Илья Гогуа Эксперт РОЦИТ

Собеседник Life.ru выразил уверенность в том, что популярность Rutube продолжит расти. Это связано с текущими тенденциями и постоянным улучшением функционала платформы. Переход пользователей на российскую платформу, даже несмотря на существование аналогов, доступных через VPN, демонстрирует предпочтение многих к более безопасным и простым решениям, заключил он.