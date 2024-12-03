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3 декабря, 17:26

«Цифровой суверенитет России»: Эксперт высказался о росте аудитории Rutube

Эксперт Гогуа: 70,5 миллиона пользователей в месяц — знаковое событие для Rutube

Достижение Rutube отметки в 70,5 миллионов пользователей ежемесячной аудитории — это знаковое событие, которое демонстрирует фундаментальный сдвиг в российском цифровом пространстве, уверен эксперт РОЦИТ Илья Гогуа. В беседе с Life.ru он отметил, что отечественные платформы не просто заполняют образовавшуюся нишу, а формируют качественно новую экосистему цифрового контента.

«Особенно важно отметить, что ежедневная аудитория платформы достигла 14,3 миллиона пользователей. Эта цифра говорит о формировании устойчивого ядра активных пользователей, которые выбирают Rutube как основную платформу для потребления видеоконтента», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, лидерство блогерского контента в структуре просмотров демонстрирует, что платформа успешно развивается как площадка для независимых креаторов. А в текущих геополитических условиях критически важно понимать, что Rutube предоставляет не просто альтернативу, а полноценное безопасное пространство для российских пользователей.

Также, по словам специалиста, увеличение числа зрителей способствует притоку новых контент-мейкеров, что, в свою очередь, приводит к появлению разнообразного и качественного контента, привлекающего ещё большую аудиторию. В то же время западные платформы, в частности, YouTube, продолжают осуществлять необоснованные блокировки российских каналов, включая аккаунты официальных СМИ и признанных деятелей культуры.

Текущая динамика роста аудитории Rutube — это не просто статистический показатель, а индикатор успешной реализации стратегии цифрового суверенитета России.

Илья Гогуа

Эксперт РОЦИТ

Текущая динамика роста аудитории Rutube — это не просто статистический показатель, а индикатор успешной реализации стратегии цифрового суверенитета России.
Текущая динамика роста аудитории Rutube — это не просто статистический показатель, а индикатор успешной реализации стратегии цифрового суверенитета России.

Собеседник Life.ru выразил уверенность в том, что популярность Rutube продолжит расти. Это связано с текущими тенденциями и постоянным улучшением функционала платформы. Переход пользователей на российскую платформу, даже несмотря на существование аналогов, доступных через VPN, демонстрирует предпочтение многих к более безопасным и простым решениям, заключил он.

РКН зафиксировал падение трафика YouTube на сетях фиксированной связи
РКН зафиксировал падение трафика YouTube на сетях фиксированной связи

Ранее эксперт сообщил, что блокировка Discord подтвердила использование сервиса мошенниками. По его словам, реакция в виде DDoS-атак на Роскомнадзор подтверждает, что блокировка нанесла ощутимый удар по преступности. Он отметил, что нападки на сайты свидетельствуют о высокой степени беспокойства среди мошенников, так как подобные действия нехарактерны для обычных пользователей, которые при возникновении проблем с доступом к сервису ищут альтернативу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Koshiro K

Ольга Годуненко
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