Доллар под угрозой, крипта растёт: Датский Saxo Bank опубликовал прогноз на 2025 год

Датский Saxo Bank представил ежегодные «шокирующие предсказания» — серию маловероятных, но потенциально значительных событий, способных встряхнуть мировую экономику в 2025 году. Так, среди ключевых тем прогноза аналитики выделяют падение курса доллара США.

Политика избранного президента США Дональда Трампа, считают специалисты, может привести к потере доверия к американской валюте. В результате страны БРИКС+ и Китай начнут активнее использовать цифровые валюты, обеспеченные золотом, и офшорный юань, который используется для расчётов за пределами континентального Китая, а доллар ослабнет на 20% к мировым валютам и на 30% к золоту.

Параллельно прогнозируется бурный рост криптовалютного рынка, который может увеличиться в четыре раза и достичь 10 триллионов долларов. Также в Saxo Bank ожидают укрепления позиций компании Nvidia. Благодаря новым чипам Blackwell компания обгонит Apple не только по капитализации, но и по годовой прибыли.

Экономика Китая, по мнению экспертов, получит значительную поддержку за счёт стимулирующих мер на сумму 6,9 триллиона долларов. Эти средства направят как на погашение долгов, так и непосредственно потребителям через цифровой юань.

Рынку нефти также предрекают серьёзные изменения. Популяризация электромобилей ослабит влияние ОПЕК, а внутренние разногласия между странами-участницами могут привести к расколу картеля и временному падению цен на ископаемое топливо. Тем не менее аналитики прогнозируют последующую стабилизацию рынка благодаря корректировкам добычи сланцевой нефти в Северной Америке.

«Шокирующие предсказания точно не являются новостями и не являются точными новостями. По крайней мере пока. Хотя мы точно не можем сказать, какие именно из наших предсказаний повлияют на рынки в 2025 году, мы можем точно сказать, что они являются <…> шокирующими», — подчеркнул директор по макростратегическим прогнозам Saxo Bank Джон Харди.