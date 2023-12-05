Опубликован топ-10 "шокирующих" предсказаний Saxo Bank на 2024 год

Датский банк Saxo Bank, который ежегодно публикует "шокирующие прогнозы", представил новые предсказания, которые могут произойти в 2024 году. Эксперты считают, что США столкнётся с концом капитализма, а мир погрузится в эпоху нейросетей и вредной еды. В деталях суть прогноза в следующем:

1. Конец капитализма в США. Как рассказали эксперты, из-за президентских выборов 2024 года Правительство США увеличит фискальные расходы, чтобы избежать экономических проблем. Однако на фоне растущего инфляционного давления и оттока капитала иностранных инвесторов спрос на гособлигации США будет слабым, поэтому власти освободят от налогов доход по государственным облигациям. Это и будет концом капитализма, так как деньги от частных корпораций перейдут к государству. Кроме того, согласно прогнозу, в следующем году впервые за всю историю США выборы выиграет независимый кандидат — Роберт Кеннеди-младший.

2. Цены на эталонную нефть Brent в следующем году подскочат с текущих 78,5 до 150 долларов за баррель. По мнению специалистов банка, благодаря этому Саудовская Аравия, бюджет которой по большей части зависит от доходов от нефти, сможет купить Лигу чемпионов УЕФА.

3. Угроза искусственного интеллекта. Согласно прогнозу банка, в 2024-м мировой безопасности будет угрожать ИИ, который умеет создавать текст и изображения. По словам экспертов, почти весь контент начнут создавать нейросети, а люди массово перестанут верить публикациям в интернете.

4. В Евросоюзе введут налог на богатство в размере 2% для миллиардеров. Как рассказали в банке, это вызовет шок в индустрии. Спрос на предметы роскоши снизится, обвалятся акции компаний люкс, дополнили специалисты.

5. Отказ населения от спорта и переход к вредной еде. По мнению экспертов, 2024 год станет годом начала эпидемии ожирения.

Аналитики предрекают два глобальных кризиса в 2024 году — один из-за нейросетей и дипфейков, а второй — из-за эпидемии ожирения. Также, согласно прогнозу, страны с торговым дефицитом сформируют Римский клуб для переговоров, а Япония откажется от политики контроля над кривой доходности. В банке предупредили, что не претендуют на точность, а пытаются визуализировать мир в будущем. По их словам, прогнозы должны помочь расширить границы представлений об окружающей действительности.