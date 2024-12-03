Рэпер Эминем сообщил о смерти матери

На 70-м году жизни скончалась мама рэпера Эминема Дебби Нельсон. Она боролась с раком лёгких, о котором узнала в сентябре этого года. Последние месяцы жизни женщина провела в онкологическом центре. Трагическую новость исполнитель сообщил на своей странице в соцсети X.

Дебби Нельсон и Слим Шейди (рэпер Эминем) в детстве. Фото © Х / The Eminem Bible

Нельсон родила сына в 17 лет, и их отношения никогда не отличались теплотой. В своих песнях Эминем обвинял мать в жестокости, алкоголизме и наркомании. Женщина заявляла, что сын преувеличивает их семейные проблемы для повышения продаж своих альбомов. Она даже подавала на него в суд и выиграла дело.