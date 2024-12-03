«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 19:25

Рэпер Эминем сообщил о смерти матери

Мать рэпера Эминема скончалась на 70-м году жизни от рака

Дебби Нельсон и Слим Шейди (рэпер Эминем). Обложка © Х / The Eminem Bible / Х / The HotNewHipHop

Дебби Нельсон и Слим Шейди (рэпер Эминем). Обложка © Х / The Eminem Bible / Х / The HotNewHipHop

На 70-м году жизни скончалась мама рэпера Эминема Дебби Нельсон. Она боролась с раком лёгких, о котором узнала в сентябре этого года. Последние месяцы жизни женщина провела в онкологическом центре. Трагическую новость исполнитель сообщил на своей странице в соцсети X.

Дебби Нельсон и Слим Шейди (рэпер Эминем) в детстве. Фото © Х / The Eminem Bible

Дебби Нельсон и Слим Шейди (рэпер Эминем) в детстве. Фото © Х / The Eminem Bible

Нельсон родила сына в 17 лет, и их отношения никогда не отличались теплотой. В своих песнях Эминем обвинял мать в жестокости, алкоголизме и наркомании. Женщина заявляла, что сын преувеличивает их семейные проблемы для повышения продаж своих альбомов. Она даже подавала на него в суд и выиграла дело.

Ранее дочь Эминема Хейли Джейд Смит сообщила отцу, что тот станет дедушкой. Она подарила рэперу свёрток с футболкой, на которой было написано «Дедушка №1», приложила снимок УЗИ и сняла его реакцию на видео.

Эминем поддержал кандидатуру Харрис на предвыборном митинге в Детройте
Эминем поддержал кандидатуру Харрис на предвыборном митинге в Детройте
Полина Никифорова
  • Новости
  • Eminem (Слим Шейди)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar