Чукотка протестирует новый подход к северному завозу с единым морским оператором

В 2025 году начнётся пилотный запуск проекта по созданию единого морского оператора для северного завоза. Инициативу представил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на стратегической сессии «Северный завоз: надёжно, быстро, доступно». В своей речи он отметил, что соответствующий проект уже разработан и его принятие ожидается в ближайшее время, сообщает информагентство Portnews.

«Правительство назначает единого морского оператора, и со следующего года мы запускаем пилот на Чукотке... Разработали проект решения правительства, ждём его принятия до конца текущего года», — сказал Гусейнов.

Заместитель губернатора Чукотского автономного округа Константин Солонский выразил уверенность в долгосрочной стабильности поставок. Он отметил, что один оператор обеспечит чёткую ценовую политику на протяжении трёх лет, избавив регион от неожиданностей на рынке транспортных услуг.

Проект в дальнейшем планируется распространить на несколько других регионов, включая Архангельскую, Мурманскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Красноярский и Камчатский края, а также Республику Саха (Якутия).