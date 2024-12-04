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Регион
3 декабря, 22:38

Чукотка протестирует новый подход к северному завозу с единым морским оператором

Чукотка готовится к запуску пилота единого морского оператора северного завоза

В 2025 году начнётся пилотный запуск проекта по созданию единого морского оператора для северного завоза. Инициативу представил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на стратегической сессии «Северный завоз: надёжно, быстро, доступно». В своей речи он отметил, что соответствующий проект уже разработан и его принятие ожидается в ближайшее время, сообщает информагентство Portnews.

«Правительство назначает единого морского оператора, и со следующего года мы запускаем пилот на Чукотке... Разработали проект решения правительства, ждём его принятия до конца текущего года», — сказал Гусейнов.

Заместитель губернатора Чукотского автономного округа Константин Солонский выразил уверенность в долгосрочной стабильности поставок. Он отметил, что один оператор обеспечит чёткую ценовую политику на протяжении трёх лет, избавив регион от неожиданностей на рынке транспортных услуг.

Проект в дальнейшем планируется распространить на несколько других регионов, включая Архангельскую, Мурманскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Красноярский и Камчатский края, а также Республику Саха (Якутия).

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Напомним, что в 2022 году Путин дал правительству распоряжение разработать и внести в Госдуму законопроект о едином операторе северного завоза.

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Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

Тимур Хингеев
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