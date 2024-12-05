5 декабря, сегодня: праздники в России и мире Государственных праздников в России 5 декабря нет. Отмечаем годовщину битвы под Москвой, поздравляем волонтёров и онлайн-предпринимателей, пересматриваем фильмы, посвящённые древнему японскому боевому искусству. 4 декабря, 21:02 Какие праздники 5 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Какие праздники в России

День добровольца (волонтёра) в России

Дата в 2024 году: 5 декабря, четверг.

День добровольца (волонтёра) в России отмечается ежегодно 5 декабря. Праздник установлен Указом президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года.

В России движение волонтёрства имеет богатую историю. Всё началось в конце XIX века, когда появились организации, помогающие бедным людям. Эти организации существовали на пожертвования и за счёт работы в них добровольцев. Со временем понятие "доброволец" стало символом патриотизма, когда люди шли на фронт по своей воле, не дожидаясь призыва.

В советский период добровольческое движение получило новый импульс. Многие важные стройки, которые определяли благополучие и развитие государства, были возведены с помощью добровольцев. Они руководствовались верой в справедливость, чувством долга перед Родиной и ответственностью за будущее страны.

В период СВО добровольческое движение получило новый импульс. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

В 2024 году, объявленном Годом волонтёрства в странах СНГ, в России прошли международные мероприятия, направленные на обмен опытом и развитие сотрудничества в сфере волонтёрства. Одним из ключевых событий стал Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит в Москве. На форуме подводятся итоги работы за год, обсуждаются новые направления деятельности и вручается международная премия #МЫВМЕСТЕ.

День онлайн-предпринимателя

Дата в 2024 году: 5 декабря, четверг.

5 декабря, четверг. Профессиональный праздник.

Новый профессиональный праздник — День онлайн-предпринимателя — первый раз отмечали в 2023 году. Предпринимательство в Интернете — и электронная торговля в частности — уже занимает важное место в жизни большого числа россиян. Каждые 24 часа с разными онлайн-сервисами взаимодействуют более 95 миллионов человек: они покупают товары на маркетплейсах, общаются в соцсетях и мессенджерах, заказывают еду, смотрят фильмы, слушают музыку и делают многое другое. Более пяти миллионов человек зарабатывают на онлайн-платформах.

Онлайн-предпринимательство помогло экономике страны в сложный период пандемии 2020–2022 гг. Ассоциация электронных коммуникаций оценивает объём российской интернет-экономики в 2022 году в 12,2 триллиона рублей. В 2023 году эта цифра увеличилась ещё на 29%. Большая доля приходится на электронную коммерцию.

День онлайн-предпринимателя отмечают после «чёрной пятницы». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Moon Safari

Отмечать День онлайн-предпринимателя решили в первый четверг после «чёрной пятницы». Для празднования выбрана дата в самый насыщенный сезон — в перерыве между ноябрьскими и новогодними распродажами.

День начала контрнаступления советских войск под Москвой

Дата в 2024 году: 5 декабря, четверг.

5 декабря, четверг. День воинской славы.

День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) — отмечается ежегодно 5 декабря. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

В 1941 году немецкое командование спланировало операцию под кодовым названием «Тайфун» для группы армий «Центр», целью которой был разгром главных сил Красной армии под Москвой. Наступать немцы начали 30 сентября на Брянском и 2 октября на Вяземском направлениях, что привело к прорыву советской обороны. К зиме 1941 года немецкие войска достигли канала Москва – Волга, подошли к Кашире с юга и окружили Тулу с востока, но дальнейшее продвижение было остановлено.

В битве за Москву советским войскам удалось разгромить 38 дивизий противника и освободить более 11 тысяч населённых пунктов. Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive

Оборона Москвы стала одним из наиболее героических эпизодов Великой Отечественной войны. Бои велись круглосуточно, враг понёс серьёзные потери из-за контратак, контрударов и ввода свежих резервов. Постепенно инициатива начала переходить к Красной армии, что позволило советским войскам неожиданно для вермахта перейти в наступление. Оно началось на рассвете 5 декабря 1941 года. Несмотря на тяжёлые погодные условия и отсутствие численного превосходства, наступательные действия Красной армии оказались успешными. В битве за Москву были проведены операции на нескольких направлениях, в результате которых немецкие силы были отброшены на расстояние 100–250 километров от столицы. Советским войскам удалось разгромить 38 дивизий противника и освободить более 11 тысяч населённых пунктов.

Сражение под Москвой стало первым крупным поражением Германии во Второй мировой войне. Хотя до окончательной победы в Великой Отечественной войне было ещё далеко, эта битва стала важным шагом на пути к победе.

Какие праздники в мире

Всемирный день почв

Дата в 2024 году: 5 декабря, четверг.

Всемирный день почв (World Soil Day) отмечается ежегодно 5 декабря. Цель праздника — напомнить мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека.

Почва играет решающую роль в поддержании жизни на Земле, обеспечивая благополучие и прогресс человечества. Она служит природным резервуаром для воды, необходимой для роста растений, и является основой для производства продуктов питания и лекарств, которые необходимы для здоровья и выживания человека.

Всемирный день почв (World Soil Day) отмечается ежегодно 5 декабря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sarayut_sy

В 2002 году Международный союз почвоведения обратился к мировому сообществу с призывом признать важность почвы как основного компонента жизни на Земле. Эта инициатива получила поддержку Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в 2013 году, которая выступила с предложением учреждения специального праздника, посвящённого почве. В результате 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 5 декабря Всемирным днём почв и объявив 2015 год Международным годом почв, подчёркивая тем самым решающую роль почвы в поддержании жизни на планете.

Всемирный день ниндзя

Дата в 2024 году: 5 декабря, четверг.

День ниндзя отмечают по всему миру поклонники загадочного японского боевого искусства ниндзюцу. Считается, что праздник появился после выхода фильма «Последний самурай», где есть яркая сцена сражения «японских рыцарей» с врагами в чёрных одеяниях и закрывающих лицо масках. Распространению праздника способствовал юмористический сайт «Ниндзя-бургер», который стал его своеобразным «инициатором».

Кланы ниндзя существовали в средневековой Японии. Эти воины овладевали искусством скрытного передвижения и молниеносного боя. По сути, они выполняли роль шпионов или спецагентов: их задача заключалась в том, чтобы внезапно появиться, выполнить миссию — от сбора информации до устранения цели — и также быстро исчезнуть.

День ниндзя — это возможность окунуться в атмосферу средневековой Японии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Varavin88

В кинематографе конца XX века образ ниндзя приобрёл романтический и таинственный ореол, хотя в реальности они были всего лишь наёмниками. Самураи, следовавшие кодексу чести, считали их методы низкими и относились к ним с презрением. Обучение ниндзюцу проходило в закрытых кланах и начиналось с детства, что нашло отражение в современных фильмах, книгах и играх.

Сегодня День ниндзя — это возможность окунуться в атмосферу средневековой Японии: посетить выставку, музей, пересмотреть ещё раз любимые фильмы или самому попробовать силы в уроках боевых искусств. По всему миру в этот день организуются тематические встречи, объединяющие любителей культуры ниндзя.

Авторы Андрей Соколов