Церковные праздники в России 5 декабря, что можно и что нельзя делать в этот день 5 декабря верующие чтят память святого, составившего Иерусалимский устав, и мученика, отказавшегося поклониться четырём царям. О том, что можно и чего нельзя делать в этот день, о народных традициях Прокопьева дня рассказывает Life.ru 4 декабря, 21:03 Какие православные праздники 5 декабря. Обложка © Life.ru

День преподобного Саввы Освященного

Савва появился на свет в христианской семье военачальника в Каппадокии. В возрасте восьми лет он поступил в монастырь, где начал изучать Священное Писание. В семнадцать лет юноша принял монашеский постриг и получил дар исцеления, после чего отправился в пустыню. С этого момента святой начал вести затворническую жизнь, соблюдая строгий пост и много молясь. К Савве стали присоединяться последователи, разделяющие его взгляды. Вскоре началось строительство лавры. Кроме того, Савва Освященный основал несколько монастырей и составил Иерусалимский устав. По преданию, святой скончался в 532 году.

Преподобный Савва Освященный. Фото © Wikipedia / Alekjds

В этот день принято собираться с семьёй, поздравлять людей с именем Савва и молиться святому. На столе должны быть только постные блюда, так как продолжается Рождественский пост. Кроме того, считается, что День преподобного Саввы Освященного — это отличное время для помолвки, поскольку в этот период супруги могут обрести счастливую семейную жизнь.

Что нельзя делать

В День преподобного Саввы Освященного следует соблюдать ряд ограничений. Важно избегать ссор, сплетен, зависти, злых помыслов, сквернословия, споров и отказов в помощи нуждающимся, так как это может повлечь негативные последствия в жизни. Также не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом и чрезмерно работать, чтобы не навредить своему здоровью. Кроме того, лучше не выходить из дома вечером, так как есть риск привлечь нечистую силу под свой кров.

Память мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского), чтеца

Будущий святой родился в Иерусалиме. Он отличался строгим отношением к себе, стараясь делать добро людям. Прокопий служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской, расположенной на восточном побережье Средиземного моря, где активно проповедовал христианство. Кроме того, он занимался переводом Священного Писания на сирийский язык и исцелял людей, впавших в беснование.

На рубеже III и IV веков правитель Кесарии узнал о деятельности Прокопия и приказал арестовать его как христианина. В то время последователи Христа подвергались преследованиям из-за указа римского императора Диоклетиана.

Прокопий служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской. Фото © Wikipedia

Правитель потребовал от Прокопия принести жертву языческим идолам и поклониться четырём царям, правившим в империи. Однако проповедник отказался, заявив, что истинным властителем является только Господь. В ярости чиновник приказал его казнить, и святой Прокопий завершил свою земную жизнь, приняв мученический венец от Христа и вознесшись на небеса.

Народные традиции на Прокопьев день

К этому времени обычно устанавливался хороший санный путь и, поскольку уже выпадало много снега, крестьяне и горожане начинали укатывать дороги, чтобы обеспечить свободный проход и проезд. В этот день говорили: «Пришёл Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает». Обычно на Прокопьев день все жители деревни выходили на обустройство дороги, а для работников подготавливали угощения. Считалось, что пути могут принести как великое счастье, так и несчастье. Чтобы привлечь удачу и избежать неприятностей, люди старались вести себя достойно и спокойно на дорогах.

В прошлом в этот день проводились зимние ярмарки, на которых продавались сани, ели, дрова и другие товары, связанные с зимним сезоном. Этот день считался удачным для торговых и финансовых сделок, и многие использовали его для заключения выгодных договоров и обмена товарами.

Молодёжь на Прокопьев день каталась на санях. Фото © histrf.ru

Молодёжь же проводила время, катаясь на санях, играя в снежки, лепя снеговиков и наслаждаясь зимними развлечениями. Этот день также был хорошим временем для занятий домашними делами, поскольку считалось, что они будут хорошо удаваться.

Кроме того, 5 декабря считалось подходящим днём для обучения новому, поскольку верили, что знания и навыки, приобретённые в этот день, будут особенно ценными и полезными. Также люди старались быть более внимательными к нуждам других и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

В вопросах, требующих решения, рекомендовалось прислушиваться к мнению авторитетных и мудрых людей, поскольку считалось, что их советы и рекомендации будут особенно ценными и полезными в этот день. В целом День памяти святого Прокопия считался временем удачи, благополучия и возможностей для личного роста и развития.

Что можно делать 5 декабря

В День памяти святого Прокопия существовала добрая традиция оказывать помощь нуждающимся, подавая милостыню и отдавая старые, но ещё пригодные для использования вещи. Считалось, что, если кто-то не захочет поучаствовать в этом благородном деле, он сам может столкнуться с трудностями и лишениями в будущем, даже рискует провести целый год в нужде.

Кроме того, 5 декабря было принято особенно внимательно слушать советы и мнения окружающих, даже если о них не спрашивали. Верили, что слова, произнесённые в этот день, будут особенно мудрыми и полезными и что они могут принести большую пользу в будущем, даже если это и не сразу станет очевидным. На Руси считалось, что советы, полученные в День святого Прокопия, могут стать ценным источником мудрости и руководства, помогающим людям принимать правильные решения и избегать ошибок.

Что нельзя делать 5 декабря

В Прокопьев день строго запрещалось давать и брать в долг деньги, особенно у соседей. Это могло предвещать большие расходы на протяжении всей зимы.

Не следует одалживать продукты и вещи, особенно те, которые невозможно будет вернуть, — муку, соль или одноразовые текстильные изделия. На Руси считалось, что это может ненароком отнять у вас счастье.

Ни в коем случае не стоит отправляться в дальнюю поездку — это может привести к тому, что вы не вернётесь или вернётесь значительно позже, чем планировали.

Приметы на 5 декабря

Какие есть приметы на 5 декабря? Фото © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Тёплая погода в этот день сулит длинную и снежную зиму.

Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то наступит оттепель и снег с дождём.

В гнезде много пуха и перьев — птицы готовятся к суровой зиме.

Именины 5 декабря отмечают

Мужчины: Ярополк, Ян, Яков, Фёдор, Теодор, Савва, Пётр, Павел, Михаил, Марк, Максим, Илья, Иван, Вольдемар, Владимир, Василий, Борис, Афанасий, Архип, Алексей.

Ярополк, Ян, Яков, Фёдор, Теодор, Савва, Пётр, Павел, Михаил, Марк, Максим, Илья, Иван, Вольдемар, Владимир, Василий, Борис, Афанасий, Архип, Алексей. Женщины: Прасковья.

Авторы Андрей Соколов