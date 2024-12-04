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4 декабря, 06:07

ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших предприятий микроэлектроники РФ

SHOT: ВСУ пытались атаковать предприятие микроэлектроники в Брянске

ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших предприятий микроэлектроники РФ в Брянске. По данным SHOT, два вражеских беспилотника уничтожены на подлёте к предприятию.

Атака АО «Группа Кремний ЭЛ», где работают почти две тысячи человек, произошла сегодня около 2:30 ночи. Дроны летели с разницей в 10 минут. Обломками сбитых БПЛА немного повредило кровлю и забор предприятия. Серьёзных разрушений нет, никто не пострадал.

Всего за эту ночь и утро сбиты 35 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Ростовской, Рязанской, Калужской, Астраханской областями и над Краснодарским краем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Никита Никонов
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