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Регион
4 декабря, 05:50

Силы ПВО сбили ещё 11 украинских беспилотников над пятью регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России утром 4 декабря сбили ещё 11 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«С 05:30 до 07:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также там уточнили, что шесть БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, два — над Курской, по одному — над Брянской, Калужской и Рязанской.

Средства ПВО и РЭБ уничтожили 12 украинских БПЛА в районе Таганрога
Средства ПВО и РЭБ уничтожили 12 украинских БПЛА в районе Таганрога

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 24 дронов противника за ночь над российскими регионами. Пять из них было сбито в Краснодарском крае, а четыре — в Белгородской области.

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Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Никита Никонов
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