Силы ПВО сбили ещё 11 украинских беспилотников над пятью регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России утром 4 декабря сбили ещё 11 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«С 05:30 до 07:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также там уточнили, что шесть БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, два — над Курской, по одному — над Брянской, Калужской и Рязанской.