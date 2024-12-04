Новый белок в слюне пиявки: революция в лечении тромбозов

Учёные из Московского физико-технического института (МФТИ) и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина ФМБА России сделали важное открытие, которое может изменить подход к лечению тромбозов. «Газета.ru» сообщает, что в ходе расшифровки генома медицинской пиявки Hirudo medicinalis и детального изучения состава её слюны, был обнаружен ранее неизвестный белок, обладающий уникальными антикоагулянтными свойствами.

Исторически гирудотерапия использовалась на протяжении тысячелетий, однако состав слюны медицинских пиявок до конца не изучен. Оказалось, что в ней содержатся вещества, помогающие при гипертонии, тромбозах и других заболеваниях.

Новый белок, названный учёными цистеин-богатым антикоагулянтом, состоит из 162 аминокислот, 16% из которых — цистеин. Это соединение значительно замедляет свёртывание крови, что делает его перспективным кандидатом для замены существующих препаратов против тромбоза.

Антикоагулянтные свойства нового белка были подтверждены в ходе трёх стандартных анализов, которые измеряют время, необходимое для свёртывания крови. Результаты показали, что новый белок замедляет процесс тромбообразования в 10 раз по сравнению с чистой кровью и в 2—7 раз по сравнению с искусственным гирудином, который уже применяется в медицине.

Точный механизм действия нового белка ещё не полностью изучен. Учёные предполагают, что он, подобно гирудину, подавляет активность тромбина — одного из ключевых ферментов свёртывания крови. При этом эффективность цистеин-богатого антикоагулянта значительно выше, что может указывать на его способность подавлять и другие ферменты, участвующие в этом процессе.

Это открытие поддержано грантом Российского научного фонда и может привести к созданию более эффективных и безопасных лекарств для лечения тромбозов. В будущем исследователи планируют продолжить изучение механизма действия нового белка и его потенциала в клинической практике.