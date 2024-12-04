На Камчатке младенца заразили ВИЧ в больнице
Семья с Камчатки утверждает, что их ребёнка заразили ВИЧ в детской больнице
Семья из Петропавловска-Камчатского утверждает, что их ребёнка заразили ВИЧ-инфекцией в отделении патологии краевой больницы. О наличии у новорождённого вируса иммунодефицита родители узнали случайно, когда у ребёнка брали анализы перед операцией. Мать младенца рассказала о произошедшем на видео, опубликованном в группе massmedia_kamchatka в VK.
Мать заражённого ВИЧ-инфекцией ребёнка делится подробностями произошедшего. Видео © VK / Новости Камчатки Масс Медиа Камчатка
«Во время нашего пребывания в патологии новорождённых деток нас предупредили, что в отделении лежат дети ВИЧ-инфицированные, что нужно быть очень осторожными. Бутылочки, соски, грудное сцеженное молоко — всё это находилось в одном помещении, в молочной комнате», — рассказала мать новорождённого.
Женщина исключает вероятность заражения ребёнка бытовым путём. Во время беременности она и супруг несколько раз сдавали анализы, все они были отрицательными. Среди их ближнего окружения также нет людей с ВИЧ-инфекцией. Семья уже написала обращение к главе СКР РФ Александру Бастрыкину.
Ранее в Пскове женщину заразили ВИЧ-инфекцией на маникюре. О наличии у себя вируса иммунодефицита человека она узнала случайно, после сдачи анализов в больнице.
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