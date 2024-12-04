В Иванове уролог обнаружила у ребёнка «синдром щелкунчика»

В Иванове врач городской больницы №7, детский уролог Евгения Частухина, помогла 15-летнему мальчику избежать серьёзных последствий редкой патологии, известной как «синдром щелкунчика». Это заболевание, характеризующееся аномальным положением сосудов, может привести к нарушению кровоснабжения яичка и вызвать такие симптомы, как боли внизу живота и пояснице, кровь в моче и, в конечном итоге, бесплодие. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Уролог из Иванова. Фото © Telegram / ОБУЗ ГКБ N 7 г. Иваново

История началась с планового профосмотра, на котором у подростка диагностировали варикозное расширение вен семенного канатика и водянку. После успешной операции доктор Частухина заметила необычное увеличение мошонки, что могло быть списано на особенности организма или последствия недавнего вмешательства. Однако Евгения Александровна заподозрила более серьёзную проблему и настояла на дополнительной консультации в Российской детской клинической больнице в Москве.

Московские специалисты подтвердили диагноз и провели успешное хирургическое вмешательство. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и находится под регулярным наблюдением врачей. Мать пациента выразила благодарность ивановским врачам за своевременное выявление патологии, что позволило избежать серьёзных осложнений.

«Врачи в Москве сказали: благодарите, что в поликлинике обнаружили этот диагноз», — отметила мама мальчика.

Синдром щелкунчика чаще всего наблюдается у высоких и худых пациентов и может протекать бессимптомно, обнаруживаясь случайно при обследованиях по другим причинам.

Если симптомы не проявляются или выражены слабо, то лучше всего придерживаться консервативного подхода и отслеживать состояние. В более тяжёлых случаях могут помочь хирургические операции и эндоваскулярные вмешательства.