«Всё закончилось»: Шэрон Стоун расплакалась, вспомнив о пережитом инсульте

Голливудская актриса Шэрон Стоун не смогла сдержать слез в интервью BBC, когда её спросили, что бы она посоветовала себе в молодости. В разговоре актриса поделилась воспоминаниями о тяжёлом периоде своей жизни, начавшемся после инсульта, который она пережила в 2001 году.

«Ты не знаешь этого, но у тебя всё получится. Я бы сделала татуировку с этой надписью на веках», — призналась 65-летняя звезда.

Врачи оценивали шансы актрисы на выживание всего в 1%. Стоун понадобилось семь лет, чтобы восстановиться после болезни. Она рассказала, как однажды лежала на полу и не могла вызвать скорую помощь.

Инсульт не только изменил жизнь актрисы, но и её как личность: поменялись вкусовые предпочтения, исчезли аллергии, а восприятие мира стало совсем другим. Помимо этого, Стоун вспомнила финансовые трудности и борьбу за опеку над приёмным сыном Роаном. Судебные разбирательства с бывшим мужем, журналистом Филом Бронштейном, стали тяжёлым испытанием.

«Прошло столько времени, но теперь всё в порядке... всё закончилось... все добрались до берега», — заключила актриса, подводя итог своим размышлениям.

Сегодня Стоун продолжает вдохновлять женщин по всему миру своим примером. Она неоднократно говорила о том, что важно не бояться возраста, болезней или жизненных неудач, ведь именно они учат нас ценить то, что у нас есть. Шэрон поддерживает молодых актрис, рассказывая о тонкостях работы в киноиндустрии и делясь советами, как справляться с давлением славы. Даже спустя десятилетия после выхода «Основного инстинкта», её харизма и сила духа остаются неизменными, напоминая о том, что настоящая красота идёт изнутри.