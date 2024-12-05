«Мордобои страшные»: В РПЦ назвали грехом и садизмом просмотры боёв без правил

Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ), иеромонах Макарий заявил о греховности участия и просмотра боевых единоборств, в том числе турниров UFC. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что для церкви грех не является абстракцией или юридической нормой, а представляет собой реальный вред, который эти зрелища могут причинить обществу.

«Одно дело классическая борьба, то, что называется сейчас греко-римская, другое дело — борьба без правил, бои без правил, так называемые, просто чистый садизм. Наполовину садизм, наполовину фиглярство, но они изображают эти мордобои страшные. Они изображают страшный садизм», — сказал священник.

Он сравнил участие в таких боях с традицией жестоких петушиных боёв, подчёркивая, что сам термин «кокпит», который на английском языке обозначает «петушиную яму», уже несёт в себе ассоциации с жестоким обычаем. Кроме того, священнослужитель выразил обеспокоенность тем, что такие зрелища могут оказывать разрушительное влияние на моральный климат в обществе. Макарий указал на потерю христианского наследия и отметил, что подобные действа лишь способствуют ухудшению нравственного состояния народа.

Иеромонах добавил, что церковь считает вредными не только физические травмы, получаемые во время боёв, но и моральный ущерб, который они наносят зрителям, возбуждая отвратительные чувства. Он подчеркнул, что, хотя спорт в целом полезен, определённые его виды, такие как бои без правил, могут наносить как физический, так и моральный вред людям.