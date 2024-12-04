В РПЦ перечислили частые ошибки при выборе крёстных родителей

Выбор крёстных является важным шагом при крещении ребёнка. Для разъяснения роли крёстных и советов по правильному выбору издание обратилось к протоиерею Андрею Николаеву, настоятелю Храма Святой Троицы в Самаре, сообщает «Новосвят».

По словам отца Андрея, крёстные родители становятся духовными наставниками ребёнка, принимая на себя обязанность помогать ему расти в вере. Они обещают Богу заботиться о духовном развитии крестника, молиться за него и вести его по праведному пути. Протоиерей отметил, что крёстные должны быть глубоко верующими людьми, живущими по христианским заповедям и способными передать свою веру ребёнку. Важно, чтобы они понимали всю значимость своей миссии и были готовы вкладывать время в духовное воспитание малыша.

Отец Андрей рекомендует выбирать крёстных среди близких друзей или родственников, с которыми у ребёнка будут долгие отношения. Он также предупреждает, что нельзя подходит слишком формально к этому вопросу: «Не следует выбирать крёстных только потому, что они занимают высокое положение в обществе или обладают материальными благами. Гораздо важнее их духовная зрелость и готовность быть настоящими наставниками для вашего ребёнка».

Крёстными могут становиться лишь православные христиане, активно участвующие в церковной жизни и соблюдающие заповеди. Люди, не принявшие крещение, неверующие или принадлежащие другим религиям, не могут выполнять эту функцию. Кроме того, супругам или парам, находящимся в романтических отношениях, нельзя быть крёстными одного и того же ребёнка.

В заключение протоиерей Андрей напомнил, что выбор крёстных требует осознанного подхода, так как это влияет на духовное будущее ребёнка.