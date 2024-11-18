Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 07:39

Зачем в церкви целуют иконы: объяснение протоиерея Нещерета

Настоятель железногорского Собора Михаила Архангела, протоиерей Роман Нещерет, рассказал krsk.aif.ru, почему в церкви принято целовать иконы. Это действие не является просто традицией или обычаем, а имеет глубокое духовное значение.

Исторически иконопочитание было утверждено как норма жизни Церкви на седьмом Вселенском Соборе в 787 году, когда в Византии возникло псевдоучение о ненужности икон. Собор постановил, что священным образам и кресту животворящему следует воздавать особое почтение, выражающееся в преклонении колен и целовании святынь.

«Икона представляет собой лик святого, но почитание этого лика переносится на первообраз, то есть на Господа, небесные силы, Пресвятую Богородицу и всех святых, пребывающих в Царствии Небесном. Это можно сравнить с тем, как мать, проводившая сына на войну, прижимает к груди его фотографию. Она не выражает почтение бумажке, а мысленно находится с сыном, который это чувствует на расстоянии», — объяснил протоиерей Роман Нещерет.

Священник также подчеркивает, что когда верующие почитают святой образ, они сердцем ощущают присутствие того, к кому обращаются за помощью. Это не просто физическое действие, а глубокое духовное переживание, которое укрепляет связь верующего с небесным миром.

Таким образом, целование икон в церкви — это не просто ритуал, а способ выражения веры и почтения, который помогает верующим ощущать присутствие святых в их жизни.

Чудеса и секреты иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость»: что скрывает праздник 6 ноября
Чудеса и секреты иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость»: что скрывает праздник 6 ноября

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал россиянам в День холостяка искать вторую половинку в церкви. Он напомнил холостякам, что современные реалии дают достаточно широкий спектр возможностей для знакомств, но не стоит забывать о церкви.

Обложка ©

freepik

Александра Журавская
  • Новости
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar