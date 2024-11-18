Зачем в церкви целуют иконы: объяснение протоиерея Нещерета

Настоятель железногорского Собора Михаила Архангела, протоиерей Роман Нещерет, рассказал krsk.aif.ru , почему в церкви принято целовать иконы. Это действие не является просто традицией или обычаем, а имеет глубокое духовное значение.

Исторически иконопочитание было утверждено как норма жизни Церкви на седьмом Вселенском Соборе в 787 году, когда в Византии возникло псевдоучение о ненужности икон. Собор постановил, что священным образам и кресту животворящему следует воздавать особое почтение, выражающееся в преклонении колен и целовании святынь.

«Икона представляет собой лик святого, но почитание этого лика переносится на первообраз, то есть на Господа, небесные силы, Пресвятую Богородицу и всех святых, пребывающих в Царствии Небесном. Это можно сравнить с тем, как мать, проводившая сына на войну, прижимает к груди его фотографию. Она не выражает почтение бумажке, а мысленно находится с сыном, который это чувствует на расстоянии», — объяснил протоиерей Роман Нещерет.

Священник также подчеркивает, что когда верующие почитают святой образ, они сердцем ощущают присутствие того, к кому обращаются за помощью. Это не просто физическое действие, а глубокое духовное переживание, которое укрепляет связь верующего с небесным миром.

Таким образом, целование икон в церкви — это не просто ритуал, а способ выражения веры и почтения, который помогает верующим ощущать присутствие святых в их жизни.