В шести регионах Дальнего Востока появилась новая пятитысячная купюра

В шести регионах Дальнего Востока вошла в оборот новая купюра номиналом в пять тысяч рублей. Об этом сообщило дальневосточное управление ЦБ РФ.

Со слов представителей регуляторы, купюры уже введены в оборот в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях. Также прошла подготовка банкоматов к обработке новых купюр. Это, как уточняет РИА «Новости», никак не повлияет на приём банкнот старого образца.