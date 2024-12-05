В шести регионах Дальнего Востока появилась новая пятитысячная купюра
Новая пятитысячная купюра. ТАСС / URA.RU / Илья Московец
В шести регионах Дальнего Востока вошла в оборот новая купюра номиналом в пять тысяч рублей. Об этом сообщило дальневосточное управление ЦБ РФ.
Со слов представителей регуляторы, купюры уже введены в оборот в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях. Также прошла подготовка банкоматов к обработке новых купюр. Это, как уточняет РИА «Новости», никак не повлияет на приём банкнот старого образца.
А в конце ноября Центробанк представил новые варианты дизайна для купюры в 1000 рублей, посвящённой Приволжскому федеральному округу. Банк России принял решение обновить дизайн одной из купюр, чтобы лучше отразить культурное наследие Приволжского региона и избежать прошлых противоречий.