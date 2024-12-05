Путин 5 декабря проведёт первое за месяц совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 декабря, проведёт первое за месяц совещание с Советом безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предыдущее совещание Путина с Совбезом состоялось 8 ноября. Тогда обсуждалась антитеррористическая защищённость транспорта и транспортной инфраструктуры. Своими соображениями с СБ поделились министр транспорта Роман Старовойт и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Также в совещании приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь СБ Сергей Шойгу, помощник президента РФ Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.