В Кремле рассказали, как часто Путин контактирует с Совбезом
Песков: Путин каждый день общается с постоянными членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин каждый день общается с постоянными членами Совета безопасности страны. Оперативное совещание с СБ проводят еженедельно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Текущие контакты с членами совещания [Совбеза] осуществляются в рабочем порядке ежедневно», — сказал представитель Кремля ТАСС и объяснил, почему в публичном графике президента на протяжении последних трёх недель не было подобных мероприятий.
Напомним, что последний раз о совещании Совета безопасности сообщалось 8 ноября. Тогда Путин поговорил с коллегами об антитеррористической защищённости транспорта. Обычно на еженедельных совещаниях обсуждаются стратегические вопросы, имеющие непосредственное отношение к безопасности России.
Life.ru