В Кремле рассказали, как часто Путин контактирует с Совбезом

Президент России Владимир Путин каждый день общается с постоянными членами Совета безопасности страны. Оперативное совещание с СБ проводят еженедельно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Текущие контакты с членами совещания [Совбеза] осуществляются в рабочем порядке ежедневно», — сказал представитель Кремля ТАСС и объяснил, почему в публичном графике президента на протяжении последних трёх недель не было подобных мероприятий.