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30 ноября, 08:02

В Кремле рассказали, как часто Путин контактирует с Совбезом

Песков: Путин каждый день общается с постоянными членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин каждый день общается с постоянными членами Совета безопасности страны. Оперативное совещание с СБ проводят еженедельно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Текущие контакты с членами совещания [Совбеза] осуществляются в рабочем порядке ежедневно»,сказал представитель Кремля ТАСС и объяснил, почему в публичном графике президента на протяжении последних трёх недель не было подобных мероприятий.

Путин обновил состав Совбеза России
Путин обновил состав Совбеза России

Напомним, что последний раз о совещании Совета безопасности сообщалось 8 ноября. Тогда Путин поговорил с коллегами об антитеррористической защищённости транспорта. Обычно на еженедельных совещаниях обсуждаются стратегические вопросы, имеющие непосредственное отношение к безопасности России.

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Life.ru

Наталья Афонина
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