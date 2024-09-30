Путин обновил состав Совбеза России

Президент России Владимир Путин внёс изменения в состав Совета безопасности РФ (Совбеза). Соответствующий указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Лидер РФ включил в состав Совбеза помощника президента Алексея Дюмина, первого заместителя Председателя Правительства Дениса Мантурова, руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Также членом Совбеза стал начальник Главного управления специальных программ президента РФ Александр Линц.

«Включить в состав в качестве членов Совета безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А. Г., Линец А. Л., Мантуров Д. В., Скворцова В. И.», ― говорится в тексте указа.

Согласно тексту документа, Путин также исключил из состава Совбеза РФ полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Владимира Якушева.