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30 сентября, 14:21

Путин обновил состав Совбеза России

Путин включил Мантурова, Скворцову, Дюмина и Линца в состав Совета Безопасности

Президент России Владимир Путин внёс изменения в состав Совета безопасности РФ (Совбеза). Соответствующий указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Лидер РФ включил в состав Совбеза помощника президента Алексея Дюмина, первого заместителя Председателя Правительства Дениса Мантурова, руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Также членом Совбеза стал начальник Главного управления специальных программ президента РФ Александр Линц.

«Включить в состав в качестве членов Совета безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А. Г., Линец А. Л., Мантуров Д. В., Скворцова В. И.», ― говорится в тексте указа.

Согласно тексту документа, Путин также исключил из состава Совбеза РФ полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Владимира Якушева.

Путин включил министра обороны Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ
Путин включил министра обороны Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

А ранее Life.ru писал, что Владимир Путин обновил состав комиссии по развитию ТЭК и экологической безопасности. В частности, увеличилось число членов комиссии — с 46 до 53 человек, включая председателя и секретаря.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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