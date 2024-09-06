Путин включил силовиков в состав комиссии по ТЭК

Комиссию возглавляет президент России. Ответственным секретарём структуры, как и в прошлом составе, утверждённом в 2021 году, остаётся глава «Роснефти» Игорь Сечин. Число членов комиссии увеличилось — с 46 до 53 человек, включая председателя и секретаря. В новый состав вошли руководители силовых структур, в частности министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МЧС Александр Куренков, секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также в составе комиссии остались директор СВР Сергей Нарышкин и глава МВД Владимир Колокольцев.