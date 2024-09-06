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6 сентября, 15:18

Путин включил силовиков в состав комиссии по ТЭК

Путин обновил состав комиссии по развитию ТЭК и экологической безопасности

Решением президента России Владимира Путина утверждён состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый состав комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности», — говорится в документе.

Комиссию возглавляет президент России. Ответственным секретарём структуры, как и в прошлом составе, утверждённом в 2021 году, остаётся глава «Роснефти» Игорь Сечин. Число членов комиссии увеличилось — с 46 до 53 человек, включая председателя и секретаря. В новый состав вошли руководители силовых структур, в частности министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МЧС Александр Куренков, секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также в составе комиссии остались директор СВР Сергей Нарышкин и глава МВД Владимир Колокольцев.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин создал оргкомитет Национального центра «Россия». Его возглавит первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

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Life.ru

Мария Любицкая
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