Путин включил силовиков в состав комиссии по ТЭК
Путин обновил состав комиссии по развитию ТЭК и экологической безопасности
Решением президента России Владимира Путина утверждён состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый состав комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности», — говорится в документе.
Комиссию возглавляет президент России. Ответственным секретарём структуры, как и в прошлом составе, утверждённом в 2021 году, остаётся глава «Роснефти» Игорь Сечин. Число членов комиссии увеличилось — с 46 до 53 человек, включая председателя и секретаря. В новый состав вошли руководители силовых структур, в частности министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МЧС Александр Куренков, секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также в составе комиссии остались директор СВР Сергей Нарышкин и глава МВД Владимир Колокольцев.
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Life.ru