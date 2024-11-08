Путин созвал Совбез на совещание по защите транспорта от терактов

Президент РФ Владимир Путин заслушал на совещании с постоянными членами Совета Безопасности доклады на тему антитеррористической защищённости транспорта и транспортной инфраструктуры. Своими соображениями с СБ поделились министр транспорта Роман Старовойт и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищённости транспорта и транспортной инфраструктуры», – обратился российский президент к собравшимся.