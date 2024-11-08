Путин созвал Совбез на совещание по защите транспорта от терактов
Путин провёл совещание Совбеза по антитеррористической защищённости транспорта
Президент РФ Владимир Путин заслушал на совещании с постоянными членами Совета Безопасности доклады на тему антитеррористической защищённости транспорта и транспортной инфраструктуры. Своими соображениями с СБ поделились министр транспорта Роман Старовойт и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Путин провёл совещание Совбеза по антитеррористической защищённости транспорта. Видео © Телеграм / Кремль. Новости
«Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить, на этом совещании затронем вопрос о мерах антитеррористической защищённости транспорта и транспортной инфраструктуры», – обратился российский президент к собравшимся.
Приняли участие в совещании Собвеза также председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь СБ Сергей Шойгу, помощник президента РФ Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Напомним, 7 ноября президент России Владимир Путин произнёс речь на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Она длилась приблизительно час — это вдвое дольше его выступления в прошлом году. Life.ru приводит текст выступления без сокращения.
Life.ru