Какой сегодня праздник 6 декабря Какие сегодня, 6 декабря 2024 года, в России и в мире отмечают праздники? Узнайте, какие сегодня именины, церковные праздники и памятные даты в истории, в материале Life.ru. 5 декабря, 21:02 Какие исторические даты, праздники помнят и отмечают в России 6 декабря. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / gpointstudio, kjpargeter, © ТАСС / Антон Новодережкин, © Wikipedia / А. Московец

Какие праздники отмечают сегодня

6 декабря 2024 года в России и в мире отмечают множество разнообразных праздников. Православная церковь вспоминает великого князя Александра Невского, который считается одним из покровителей Российской армии. В народе же празднуют Митрофанов день. С ним связано немало примет и запретов, о которых рассказывает Life.ru.

Какой сегодня праздник в России

6 декабря — День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России — ведомственный праздник. Учреждён в 2016 году приказом министра внутренних дел РФ. Приурочен к дате создания первого антинаркотического подразделения. Событие празднуется на уровне ведомства и в профессиональном кругу.

Интересные факты: первые структуры, нацеленные на борьбу с наркооборотом, появились в МВД России в 1991 году;

после ряда реорганизаций и смен ведомственного подчинения в 2016 году контроль над наркотиками был вновь передан МВД и было сформировано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков;

мировой оборот наркотиков оценивается примерно в 500 миллиардов долларов ежегодно;

от передозировки наркотиков в мире ежегодно умирает около 585 000 человек;

средний возраст начала употребления наркотиков в России снизился до 13–15 лет;

около 60% наркозависимых — молодые люди в возрасте 16–30 лет;

средняя продолжительность жизни активного наркомана составляет 5–7 лет после начала регулярного употребления.

День лентяя — неформальный праздник. Непонятно, почему День лентяя оказался привязан к 6 декабря. В то время как его пытаются выдать за всемирный, он, кажется, прижился только в русскоязычном Интернете, где празднование сводится к пересылке забавных открыток, призывающих хотя бы на день забыть о делах.

Интересные факты: лень может быть признаком нехватки витамина D или железа;

у ленивых людей часто более высокий интеллект, так как они ищут эффективные способы решения задач;

лень часто является защитным механизмом от перегрузок;

лень была полезным механизмом для выживания древних людей: помогала сохранять энергию в периоды нехватки пищи;

лень иногда называют двигателем прогресса, и правда, она способствовала развитию креативности в поиске более лёгких решений;

многие великие изобретения появились благодаря желанию людей облегчить себе жизнь.

Какой сегодня праздник в мире

6 декабря на Западе празднуется День рождения Санта-Клауса. Фото © Freepik / gpointstudio

День рождения Санта-Клауса празднуется в США и Западной Европе, где он является символом Рождества. Праздник связан с Днём памяти святого Николая Чудотворца.

Интересные факты: прообразом Санты был реальный человек — святой Николай, живший в III–IV веках н.э. Он был известен своей щедростью и помощью бедным;

традиция дарить подарки тайно пошла именно от святого Николая;

современный образ Санты создал художник Томас Наст в 1863 году;

красный костюм Санты стал популярным благодаря рекламе Coca-Cola 1930-х годов;

в разных странах Санту называют по-разному: Дед Мороз, Пер-Ноэль, Юлениссе;

официальная резиденция Санта-Клауса находится в Лапландии (Финляндия);

почтовое отделение Санты в Финляндии получает более 500 000 писем ежегодно;

NORAD (Североамериканское командование аэрокосмической обороны) ежегодно «отслеживает» полёт Санты;

Санта является одним из самых узнаваемых персонажей в мире. Его образ используется в маркетинге более 100 лет;

в Австралии Санта часто изображается на сёрфе из-за летнего Рождества.

День микроволновой печи — дата приурочена к 6 декабря 1946 года, когда инженер Перси Спенсер запатентовал своё изобретение.

Интересные факты: микроволновка была изобретена Перси Спенсером случайно, когда он заметил, что шоколадка в его кармане расплавилась рядом с магнетроном;

первая микроволновка была размером с холодильник и весила 340 килограмм;

она стоила около 5000 долларов (в современном эквиваленте более 50 000 долларов);

микроволновое излучение не делает пищу радиоактивной;

утечка излучения через дверцу в исправной печи практически невозможна, так как металлическая сетка на дверце имеет отверстия меньше длины волны излучения;

срок службы среднестатистической микроволновки — 7–8 лет;

нельзя греть пустую микроволновку и готовить в ней яйца в скорлупе (могут взорваться).

День рыжих мыслей — этот неофициальный праздник призывает каждого из нас отойти от привычного хода мыслей и позволить себе немного шалостей и позитива в холодный декабрьский день.

Интересные факты: рыжие мысли — это не просто идеи, это искры озорства, которые заставляют нас видеть мир по-новому;

День рыжих мыслей призывает: отступите от шаблонов, сделайте что-то необычное;

творческое мышление лучше всего активизируется при смене обстановки;

путешествия и общение с людьми из разных сфер стимулируют нестандартное мышление;

практика свободных ассоциаций способствует креативности.

Церковный праздник сегодня

6 декабря православные празднуют День памяти великого князя Александра Невского. Фото © azbyka

День памяти великого князя Александра Невского — Православная церковь прославила его не только за героизм на поле боя, но и за кроткое служение ближним и милостивую помощь, оказанную народу в период тяжёлых испытаний и лишений.

Интересные факты: Александр Невский родился в 1221 году в Переславле-Залесском, в четыре года прошёл обряд посвящения в воины, стал новгородским князем в 16 лет;

Невская битва (1240 год) произошла, когда ему было всего 19 лет;

в Ледовом побоище применил уникальную тактику заманивания врага. Место сражения до сих пор точно не известно;

никогда не проигрывал ни одного сражения;

проводил политику лавирования между западом и Золотой Ордой;

добился освобождения русских земель от обязанности поставлять воинов в монгольское войско;

обладал высоким ростом и богатырской силой, был красноречив и образован, знал несколько языков;

умер в 1263 году, возвращаясь из Орды. Перед смертью принял монашеский постриг с именем Алексий;

канонизирован Русской православной церковью в 1547 году.

Митрофанов день — народно-христианский праздник. Фото © azbyka

Митрофанов день — народно-христианский праздник. Православная церковь в эту дату почитает память святителя Митрофана Воронежского (в схиме Макарий), епископа.

Интересные факты: Митрофанов день знаменовал появление «санного пути», то есть снежного покрова, достаточного для езды на санях;

по обочинам дорог устанавливали дорожные вехи — длинные палки в виде копья, вбитые в землю, с закреплённой на вершинах паклей, соломой или ветошью. Эти ориентиры помогали людям не сбиться с пути в снежную погоду;

праздник был немыслим без весёлых санных поездок;

устраивались застолья, на столах непременно присутствовали пироги и свежее пиво.

Кто из знаменитостей родился сегодня

Александр Балуев (1958) — известный российский актёр театра и кино, звезда фильмов «Му-Му», «Благословите женщину», «Кандагар». Стивен Райт (1955) — американский комик и актёр, известный своим сухим юмором и монотонной подачей шуток. Ник Парк (1958) — британский аниматор, создатель знаменитого мультсериала «Уоллес и Громит». Владимир Наумов (1927) — советский и российский кинорежиссёр, создатель фильмов «Бег» и «Тегеран-43». Альберто Контадор (1982) — испанский велогонщик, один из самых успешных гонщиков в истории велоспорта.

Памятные даты в истории 6 декабря

1534 — испанский конкистадор Себастьян де Белалькасар завоевал инкский город Кито, нынешнюю столицу Эквадора. 1917 — Финляндия провозгласила независимость от России. 1921 — подписан Англо-ирландский договор, установивший независимость Ирландии от Великобритании. 1978 — в ночь с 5 на 6 декабря на железнодорожной станции Куровская взорвались два вагона, гружённые взрывчатыми веществами. В результате были разрушены сама станция и примыкающий к ней город Куровское. 1986 — день рождения группы «Ласковый май». 1992 — разрушение мечети Бабри в Айодхье, Индия, что привело к крупным беспорядкам и межрелигиозным столкновениям.

Именины 6 декабря 2024

Мужчины: Ян, Фёдор, Теодор, Серафим, Митрофан, Иван, Елизар, Григорий, Борис, Алексей, Александр.

Авторы Андрей Соколов