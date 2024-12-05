Учёные выяснили, кем были первые художники

Учёные из Университета Саутгемптона и других исследовательских институтов представили новое исследование, ставящее под сомнение общепринятую теорию о том, что только современные люди могли создавать искусство. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Исследования пещеры Мальтравьесо в Испании показали, что трафареты, изображающие отпечатки человеческих рук, могут быть значительно старше, чем считалось ранее, и датируются минимум 66 700 годами. Это открытие значительно предшествует появлению первых людей современного типа в Европе.

Трафареты рук, являющиеся одной из самых древних форм осознанного искусства, были обнаружены в разных залах пещеры. Для определения их возраста использовался метод U-серии, основанный на измерении изотопов урана и тория в карбонатных отложениях, покрывающих пигментные слои. Это позволяет с высокой точностью устанавливать возраст артефактов. По предположениям экспертов, он варьируется от 66 700 лет до 46 600 лет.

Новое исследование ставит под сомнение традиционное представление о том, что только Homo sapiens мог создавать сложные символические изображения. Исходя из новых данных, авторы трафаретов в Мальтравьесо могли быть не современными людьми, а неандертальцами, что раскрывает новые перспективы для понимания интеллектуальных и культурных способностей древних людей.

Кроме того, открытие подчёркивает, что традиции создания трафаретов могли существовать в разных регионах мира. Это подтверждается находками на индонезийском острове Сулавеси, возраст которых составляет около 39 900 лет. Такие открытия заставляют задуматься, как и когда именно искусство стало важной частью человеческой культуры.