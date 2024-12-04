Учёные выяснили, зачем воины Римской эпохи носили с собой маленькие ложечки

Исследователи из Польши выдвинули гипотезу о том, что загадочные миниатюрные ложечки, обнаруженные в погребениях германских воинов Римской эпохи, могли использоваться для употребления природных стимуляторов. Результаты исследования опубликованы в журнале Praehistorische Zeitschrift (PZ).

В ходе исследования были изучены 240 маленьких ложечек, найденных в 116 местах на территории современной Скандинавии, Германии и Польши. Эти предметы привлекли внимание учёных, которые предполагают, что их использовали не для еды, а для приёма различных веществ, обладающих стимулирующим эффектом. Согласно гипотезе, они помогали воинам переносить физические и психологические нагрузки во время сражений, а также преодолевать стресс.

«Эти находки показывают, что наши предки обладали глубокими знаниями о свойствах природных веществ и использовали их как в ритуальных, так и в медицинских целях», — заявили авторы исследования. Они отметили, что такие открытия помогают лучше понять повседневную жизнь древних народов и пересмотреть представления о развитии науки о веществах и их влиянии на человека.

Среди возможных природных стимуляторов, которыми могли пользоваться древние германские племена, учёные называют опиумный мак, коноплю, белладонну и дурман. Хотя на данный момент не существует прямых доказательств этой гипотезы, исследования показывают, что люди с давних времён знали о свойствах различных растений и применяли их для улучшения физического состояния.

Учёные утверждают, что находки открывают новые горизонты для изучения фармакологии древних культур. В частности, использование природных стимуляторов могло быть важной частью культурных и религиозных практик, а также способствовать выживанию в жестоких сражениях. В условиях примитивной медицины природные средства могли существенно улучшать физическое и психологическое состояние.