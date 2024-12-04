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4 декабря, 09:19

Учёные разгадали секрет древних иберийских табличек

Исследователи изучили дизайн артефактов, географию и захоронения, где их находили. Обложка © Unsplash / Hulki Okan Tabak

Исследователи изучили дизайн артефактов, географию и захоронения, где их находили. Обложка © Unsplash / Hulki Okan Tabak

Недавние исследования учёных из США раскрыли секрет древних табличек, обнаруженных на Иберийском полуострове. Археологи предполагают, что гравированные артефакты были способом фиксации родословной. Об этом говорится в статье European Journal of Archaeology.

Таблички датируются поздним неолитом и медным веком (3200–2200 гг. до н. э.). Находки размером с ладонь, украшены геометрическими узорами, такими как зигзаги, треугольники и горизонтальные линии. «Эти узоры могли происходить от более ранних культурных традиций, таких как рисунки на одежде или телесная роспись», — пишут о выводах исследователей журналисты.

Долгое время научное сообщество спорило о назначении этих табличек. Например, их идентифицировали как амулеты и эмблемы. Версия, связанная с генеалогией, родилась у учёных из Университета штата Айова. Они провели анализ 657 артефактов. В процессе изучения археологи сосредоточились на дизайне табличек, их географическом распределении и связи с размерами могил.

Учёные выявили связь между количеством горизонтальных строк с узорами на табличках и удалённостью от региона Алентежу. Именно там были найдены самые древние артефакты такого типа. По версии исследователей, узоры на табличках указывают на принадлежность к одному роду или клану. А количество строк — на количество поколений, произошедших от основателя, проживавшего в регионе Алентежу.

Также во время работы учёные заметили связь размером гробниц и числом найденных в них табличек. Больше артефактов удавалось находить в более крупных захоронениях, которые, предположительно, принадлежали элите. Это дополнительно подтверждает предположение, что на табличках могли фиксировать именно родословные знатных семейств.

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Валентина Раппопорт
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