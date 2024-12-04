Учёные разгадали секрет древних иберийских табличек

Недавние исследования учёных из США раскрыли секрет древних табличек, обнаруженных на Иберийском полуострове. Археологи предполагают, что гравированные артефакты были способом фиксации родословной. Об этом говорится в статье European Journal of Archaeology.

Таблички датируются поздним неолитом и медным веком (3200–2200 гг. до н. э.). Находки размером с ладонь, украшены геометрическими узорами, такими как зигзаги, треугольники и горизонтальные линии. «Эти узоры могли происходить от более ранних культурных традиций, таких как рисунки на одежде или телесная роспись», — пишут о выводах исследователей журналисты.

Долгое время научное сообщество спорило о назначении этих табличек. Например, их идентифицировали как амулеты и эмблемы. Версия, связанная с генеалогией, родилась у учёных из Университета штата Айова. Они провели анализ 657 артефактов. В процессе изучения археологи сосредоточились на дизайне табличек, их географическом распределении и связи с размерами могил.

Учёные выявили связь между количеством горизонтальных строк с узорами на табличках и удалённостью от региона Алентежу. Именно там были найдены самые древние артефакты такого типа. По версии исследователей, узоры на табличках указывают на принадлежность к одному роду или клану. А количество строк — на количество поколений, произошедших от основателя, проживавшего в регионе Алентежу.

Также во время работы учёные заметили связь размером гробниц и числом найденных в них табличек. Больше артефактов удавалось находить в более крупных захоронениях, которые, предположительно, принадлежали элите. Это дополнительно подтверждает предположение, что на табличках могли фиксировать именно родословные знатных семейств.