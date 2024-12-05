Эксперты раскрыли стоимость празднования Нового года в ресторанах со звёздами

Москвичи готовятся встретить Новый год в ресторанах. Столичные заведения предлагают праздничные программы с живой музыкой, изысканными блюдами и праздничной атмосферой. Однако, чтобы провести новогоднюю ночь в одном из таких мест, придётся раскошелиться, сообщает kp.ru.

По словам ресторанного пиарщика Ирины Розовой, многие заведения поднимают цены на новогоднюю ночь из-за высоких затрат на организацию праздника: оплату труда персонала, приглашение артистов и создание праздничной атмосферы. Поэтому рестораны предпочитают работать в новогоднюю ночь до раннего вечера, а затем открываться уже 1 января.

«Звезду в ресторан подбирают довольно просто: из тех, кто будет петь 31 декабря, из тех, кто не уедет отдыхать в тёплые страны. Нет такого: раз ресторан грузинской кухни, значит, обязательно пригласят Сосо Павлиашвили. Если обе стороны устраивает гонорар, выполнены все условия по райдеру, то артист будет петь хоть в караоке, хоть в баре», — рассказала Ирина Розова, ресторанный пиарщик.

В этом году на новогодних сценах московских ресторанов выступят многие известные артисты, такие как группа «Моральный кодекс», Слава, группа «Непара», Uma2rman и Полина Гагарина. Однако, чтобы послушать любимых исполнителей в праздничной обстановке, нужно заплатить немалую сумму.

Рестораны предлагают разнообразные программы на любой вкус: от традиционной русской кухни и живой музыки до изысканной китайской кухни и выступлений популярных групп. Так, в ресторане «Пушкинъ» гостей ждёт шоу-балет, а в «Турандоте» — дресс-код в китайском стиле.

Однако, несмотря на высокие цены, спрос на новогодние ужины в ресторанах остаётся высоким. Многие москвичи предпочитают отдохнуть от хлопот по приготовлению праздника и встретить Новый год в компании друзей и близких в приятной атмосфере.