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5 декабря, 14:35

Эксперты раскрыли стоимость празднования Нового года в ресторанах со звёздами

В Москве популярно праздновать Новый год в ресторанах. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Москве популярно праздновать Новый год в ресторанах. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Москвичи готовятся встретить Новый год в ресторанах. Столичные заведения предлагают праздничные программы с живой музыкой, изысканными блюдами и праздничной атмосферой. Однако, чтобы провести новогоднюю ночь в одном из таких мест, придётся раскошелиться, сообщает kp.ru.

По словам ресторанного пиарщика Ирины Розовой, многие заведения поднимают цены на новогоднюю ночь из-за высоких затрат на организацию праздника: оплату труда персонала, приглашение артистов и создание праздничной атмосферы. Поэтому рестораны предпочитают работать в новогоднюю ночь до раннего вечера, а затем открываться уже 1 января.

«Звезду в ресторан подбирают довольно просто: из тех, кто будет петь 31 декабря, из тех, кто не уедет отдыхать в тёплые страны. Нет такого: раз ресторан грузинской кухни, значит, обязательно пригласят Сосо Павлиашвили. Если обе стороны устраивает гонорар, выполнены все условия по райдеру, то артист будет петь хоть в караоке, хоть в баре», — рассказала Ирина Розова, ресторанный пиарщик.

В этом году на новогодних сценах московских ресторанов выступят многие известные артисты, такие как группа «Моральный кодекс», Слава, группа «Непара», Uma2rman и Полина Гагарина. Однако, чтобы послушать любимых исполнителей в праздничной обстановке, нужно заплатить немалую сумму.

Рестораны предлагают разнообразные программы на любой вкус: от традиционной русской кухни и живой музыки до изысканной китайской кухни и выступлений популярных групп. Так, в ресторане «Пушкинъ» гостей ждёт шоу-балет, а в «Турандоте» — дресс-код в китайском стиле.

Однако, несмотря на высокие цены, спрос на новогодние ужины в ресторанах остаётся высоким. Многие москвичи предпочитают отдохнуть от хлопот по приготовлению праздника и встретить Новый год в компании друзей и близких в приятной атмосфере.

Стало известно, сколько стоит пригласить Сосо Павлиашвили на свой корпоратив
Стало известно, сколько стоит пригласить Сосо Павлиашвили на свой корпоратив

Ранее стало известно, что российские знаменитости требуют гонорары, которые сопоставимы с ценой квартиры, за участие в новогодних мероприятиях. Единого «прайса» у звёзд нет, однако в декабре их ценник за корпоративы вырастает в полтора-два раза, но может и больше.

Валентина Раппопорт
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