Любимка палача Донбасса. Как экс-министр культуры Украины Оксана Билозир навещает боевиков ВСУ в Судже Популярная в советские времена певица и бывший министр культуры Украины Оксана Билозир теперь стала лютой русофобкой. Она активно поддерживает ВСУ и жёсткую мобилизацию, а её дети руководят компаниями, через которые прокручиваются миллиарды. Как живёт певица? 5 декабря, 21:15 Народная артистка Украинской ССР и Украины Оксана Билозир. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © tsn.ua

Кто такая Оксана Билозир

Народная артистка Украинской ССР, незалежной Украины, бывший министр культуры и депутат ВРУ Оксана Билозир известна тем, что в советскую эпоху хвасталась, что её мать — «первая комсомолка на селе», а в постсоветскую — что она дочь полковника УПА*. Ярой русофобкой она стала ещё перед первым Майданом 2004 года, когда вошла во фракцию партии Ющенко «Наша Украина». С 2014 года Билозир регулярно участвует в разных официальных мероприятиях а-ля «Как победить Россию».

Сама Оксана Билозир — депутат Рады с многолетним стажем — в новый созыв не попала. Скорее всего, потому что является кумой Петра Порошенко, жёсткого противника Владимира Зеленского. Билозир-старшая и отставной президент близко дружат не один десяток лет, она является крёстной обеих дочерей Порошенко.

Похоже, близкие связи Билозир поддерживает и с «палачом Донбасса» — по сути, первым постмайданным правителем Украины Александром Турчиновым. Именно он, будучи и.о. президента Украины в 2014 году, развязал войну в Донбассе. Ещё одно прозвище Турчинова — «кровавый пастор»: он пастор западной — протестантской — ветви христианства, баптист.

В последнее время Турчинов — один из главных соратников Петра Порошенко, а его партия «Народный фронт» регистрировалась по адресу: Киев, Кловский спуск, дом № 7. Бывшая артистка — частый гость на официальных мероприятиях, которые организовывает бывший функционер, и, похоже, в офисе политической партии.

Оксана Билозир и раскольник Филарет на «Парламентском молитвенном завтраке», организованном тогдашним спикером Верховной рады Александром Турчиновым.

Оксана Билозир — ко всему прочему, крупная бизнесвумен, она давно занимается недвижимостью и строительным бизнесом. У неё есть собственная строительная компания «О.К.С.А.», зарегистрированная там же, где и «Народный фронт», — на Кловском спуске, д. 7. После победы Зеленского на президентских выборах 2019 года эта фирма регулярно попадает в бизнес-скандалы с освоением дорогих участков в центре Киева.

Зачем Билозир поёт в оккупированной Судже

С недавних пор Оксана Билозир стала ездить в захваченную нацистами российскую Суджу. Там она фотографировалась с укровояками на фоне уже ставшей символом вандализма ВСУ разграбленной и разрисованной «Пятёрочки», осквернила разрушенный и разграбленный ими местный православный храм баптистскими песенками и дала импровизированный концерт для захватчиков.

Оксана Билозир (в центре), а также её протестантские «братья и сёстры во Христе» на фоне изуродованной «Пятёрочки» в российской Судже. Фото © tsn.ua

Как семейство Билозир гонит украинцев на фронт

В то время как в окружении Зеленского начали поговаривать о возможном сворачивании боевых действий, депутаты Верховной рады требуют продолжать утилизировать мужское население Украины. На днях член Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления ВРУ Лариса Билозир заявила, что в стране ещё остались нетронутыми ТЦК 3,7 млн мужчин старше 25 лет, их-де надо срочно разыскать и отправить на фронт.

Депутатка — невестка Оксаны Билозир. Судя по соцсетям, Рада для неё — скорее скучная обязанность.

Видно, что даме больше нравится щеголять нарядами от-кутюр, архидорогими аксессуарами и демонстрировать свой статус — непростые знакомства, дорогие поездки, светские тусовки. Впрочем, звёздное семейство для многих на Украине уже давно ассоциируется с такими понятиями, как конформизм и приспособленчество.

Лариса Билозир нашла на Украине дополнительно 3,7 млн мужчин для фронта. Фото © Telegram / УНИАН — Новости Украины

В Раде беспартийная самовыдвиженка, похоже, лоббирует интересы своей свекрови, голосуя за законопроекты, разрабатываемые в интересах крупных строительных компаний. А в остальное время отмечается инициативами по сносу памятников российским полководцам и государственным деятелям.

Как живут сыновья Билозир

В искренность русофобских порывов Оксаны Билозир, поехавшей в Суджу выступать перед ВСУ, на Украине поверили не все. Ранее её обвиняли в лоббировании интересов некой офшорной компании, как утверждается, с российским капиталом. В 2016 году «русские» в результате рейдерского захвата якобы получили контроль над николаевским судоремонтным заводом «Океан». Тогда же выяснилось, что её сын Андрей Билозир после этого числился на предприятии заместителем директора по внешнеэкономической деятельности, а сама мать, будучи депутатом Верховной рады, засыпала правоохранительные органы депутатскими запросами в поддержку нового собственника.

Андрей Билозир — муж той самой депутатки Ларисы Билозир. Сейчас он работает генеральным директором национальной акционерной компании «Украгролизинг» — это госкомпания, через которую прокачиваются миллиарды гривен на финансирование лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования.

Андрей Билозир. Фото © oligarh.media

В декларации о доходах за прошлый год семейство отчиталось о своём имуществе: четыре квартиры на Украине, особняк во Франции, восемь земельных участков общей площадью 3,13 гектара, гараж, машиноместо, автомобили Tesla Model Y и BMW X5, пять банковских счетов на три валюты — доллары, евро и гривны. При этом за год Лариса Билозир задекларировала доход 1,64 млн рублей (в эквиваленте), а её супруг и того меньше — 1,5 млн рублей (в эквиваленте).

У Оксаны Билозир есть и другой сын — от второго брака — Ярослав Недзельский. В отличие от старшего брата Ярослав занимается бизнесом — оптовой торговлей телекоммуникационным оборудованием, подбором персонала и бизнес-консультированием, а также операциями с недвижимым имуществом и, как и мать, строительством жилых и нежилых зданий и сооружений. Кроме того, на пару с ней контролирует несколько всеукраинских общественных организаций.

Ярослав Недзельский. Фото © pravda.com.ua

При этом Life.ru выяснил, что Ярослав Недзельский — завсегдатай примерно десятка российских бизнес-площадок, работающих в Интернете. Прежде всего его интересует агробизнес: рынок зерна, поставщики, товары, техника — всё, что, по идее, должно быть интересно его старшему брату, возглавляющему «Украгролизинг». Возможно, от имени Ярослава развитие сельского хозяйства в России изучает сам Андрей Билозир, который просто не хочет попасть под внимание правоохранителей, контролирующих органов, да и просто национально озабоченных граждан Незалежной в свете русофобского курса украинского правительства.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Авторы Евгений Кузнецов