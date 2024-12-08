Работники застройщика «Самолёт» пожаловались на массовые увольнения

Крупный застройщик «Самолёт»столкнулся с массовыми увольнениями: с такими заявлениями к SHOT обращаются работники компании, сообщая, что руководство просит уйти «по собственному» ряд сотрудников.

Как рассказал телеграм-каналу один из работников, только среди его знакомых под сокращение попали около 50 человек. Начальство якобы просит написать всех заявления по собственному желанию, чтобы не выплачивать оклады за несколько месяцев и не оформлять сокращения официально. А некоторых просят перевестись в другой отдел, где они никогда не работали и не сталкивались со спецификой.

Оставшиеся сотрудники предполагают, что застройщик идёт на такие меры из-за ситуации на рынке: стройки останавливаются, квартир покупают меньше. По словам сотрудников, дела с новыми проектами не особо двигаются с лета, а работа сейчас идёт лишь на почти законченных объектах. Один из них считает, что за полгода количество сотрудников снизилось примерно на 5 тысяч человек, а до конца года без работы могут остаться ещё около 2 тысяч.

По итогам прошлого года компания заработала более 7,6 миллиарда рублей, годом ранее — почти на 200 миллионов меньше.