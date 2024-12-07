Суд в Москве признал производителя обуви Ralf Ringer банкротом
Обувная компания Ralf Ringer признана банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сказано в материалах картотеки арбитражных дел.
Теперь имущество компании распродадут, чтобы погасить долги перед кредиторами.
Напомним, гендиректора обувной компании Ralf Ringer и ООО «Промснабпоставка» предстанут перед судом за неуплату налогов на сумму свыше 588 миллионов рублей. По данным прокуратуры, компания не посчитала и выплатила налоги на добавленную стоимость в период с 2015 по 2017 годы.
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ТАСС / Михаил Метцель