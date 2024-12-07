«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 01:48

Суд в Москве признал производителя обуви Ralf Ringer банкротом

Обувная компания Ralf Ringer признана банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сказано в материалах картотеки арбитражных дел.

Теперь имущество компании распродадут, чтобы погасить долги перед кредиторами.

Напомним, гендиректора обувной компании Ralf Ringer и ООО «Промснабпоставка» предстанут перед судом за неуплату налогов на сумму свыше 588 миллионов рублей. По данным прокуратуры, компания не посчитала и выплатила налоги на добавленную стоимость в период с 2015 по 2017 годы.

«Как был, так и есть»: Юрист Блиновской высказался об «исчезновении» её миллиардного долга
«Как был, так и есть»: Юрист Блиновской высказался об «исчезновении» её миллиардного долга
Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar