Суд в Москве признал производителя обуви Ralf Ringer банкротом

Напомним, гендиректора обувной компании Ralf Ringer и ООО «Промснабпоставка» предстанут перед судом за неуплату налогов на сумму свыше 588 миллионов рублей. По данным прокуратуры, компания не посчитала и выплатила налоги на добавленную стоимость в период с 2015 по 2017 годы.