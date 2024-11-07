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Регион
7 ноября, 16:25

Гендир Ralf Ringer предстанет перед судом за неуплату свыше 588 млн налогов

Генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной. Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной. Обложка © ТАСС / Юрий Машков

Генеральных директоров обувной компании Ralf Ringer и ООО «Промснабпоставка» будут судить за неуплату налогов на сумму свыше 588 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летних генеральных директоров АО «Ральф Рингер» и ООО «Промснабпоставка». В зависимости от роли и степени участия в совершённых преступлениях они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов)», — сказано в публикации. Дело передано в московский суд.

Следствие считает, что один из обвиняемых указывал в налоговых декларациях недостоверную информацию о взаимоотношениях с ООО «Промснабпоставка», а второй подсудимый ему в этом помогал. Впоследствии обвиняемый постепенно передал все подделанные декларации налоговой службе. По итогу Ralf Ringer не посчитала и выплатила налоги на добавленную стоимость в период с 2015 по 2017 годы. Сумму ущерба оценивают в более чем 588 миллионов рублей.

Прокуратура Москвы подала иск о компенсации материального вреда бюджету страны. В свою очередь суд арестовал счета, недвижимость, деньги фирмы фигуранта и подконтрольных организаций на сумму недостачи.

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Ранее Life.ru рассказывал, как трое предпринимателей обокрали Министерство обороны, организовав подложные торги и присвоив себе имущественные комплексы зданий ведомства в Москве и Балашихе с помощью процедуры банкротства. Сейчас бизнесмены арестованы, суд также арестовал и их имущество на общую сумму в 700 миллионов рублей.

Юрий Лысенко
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