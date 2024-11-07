Суд оштрафовал рэпера Slimus на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на рэпера Slimus (Вадим Мотылев) за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно информации из картотеки суда, рэперу инкриминировали часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, касающуюся пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в сети.

О начале административного дела против рэпера сообщила Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, которая обратилась в правоохранительные органы из-за его высказываний против специальной военной операции и пропаганды наркотиков. Она упомянула в своем Telegram-канале, что о творчестве Slimus узнала от возмущенных местных жителей перед его концертом в Екатеринбурге.

Рэпер Slimus уже не раз привлекал внимание общественности из-за своих выступлений и содержания песен. В июне 2024 года общественные активисты призвали проверить его репертуар на предмет пропаганды наркотиков, а также запретить концерты исполнителя в России. В обращении к МВД утверждалось, что его тексты могут наносить вред и формировать аморальные установки у молодёжи. Кроме того, Slimus подвергся критике за свои высказывания против российских действий на международной арене.