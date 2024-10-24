Рэпер Slimus предстанет перед судом за пропаганду наркотиков
Суд Москвы рассмотрит дело рэпера Slimus по обвинению в пропаганде наркотиков
Рэпер Slimus (Вадим Мотылёв). Обложка © VK / SLIMUS \ Slim
Рэпер Slimus (Вадим Мотылёв) привлечён к ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. В Никулинском суде Москвы вскоре будет рассматриваться дело, касающееся этого правонарушения. В случае признания вины музыканту грозит штраф, который может составить от 5 до 30 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Обвинение базируется на статье 6.13 КоАП РФ, которая касается пропаганды наркотических веществ, включая психотропные препараты и их прекурсоры, через онлайн-ресурсы. Как стало известно, судебное заседание назначено на 7 ноября 2024 года. В нём будут участвовать представители Главного управления МВД России по контролю за оборотом наркотиков. Судебные документы свидетельствуют, что дело будет рассматриваться по административному правонарушению, где Slimus фигурирует как индивидуальный предприниматель.
Рэпер Slimus уже не раз привлекал внимание общественности из-за своих выступлений и содержания песен. В июне 2024 года общественные активисты призвали проверить его репертуар на предмет пропаганды наркотиков, а также запретить концерты исполнителя в России. В обращении к МВД утверждалось, что его тексты могут наносить вред и формировать аморальные установки у молодёжи. Кроме того, Slimus подвергся критике за свои высказывания против российских действий на международной арене.