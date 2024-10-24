Рэпер Slimus предстанет перед судом за пропаганду наркотиков

Рэпер Slimus (Вадим Мотылёв) привлечён к ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. В Никулинском суде Москвы вскоре будет рассматриваться дело, касающееся этого правонарушения. В случае признания вины музыканту грозит штраф, который может составить от 5 до 30 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Обвинение базируется на статье 6.13 КоАП РФ, которая касается пропаганды наркотических веществ, включая психотропные препараты и их прекурсоры, через онлайн-ресурсы. Как стало известно, судебное заседание назначено на 7 ноября 2024 года. В нём будут участвовать представители Главного управления МВД России по контролю за оборотом наркотиков. Судебные документы свидетельствуют, что дело будет рассматриваться по административному правонарушению, где Slimus фигурирует как индивидуальный предприниматель.