Стала известна судьба кота Барсика из Москвы, постиранного хозяйкой с полотенцами

Раскрыты детали о состоянии кота, которого 80-летняя москвичка постирала вместе с кухонными полотенцами в машинке. Животное после сильного потрясения пришло в себя, жизни хвостатого ничего не угрожает. Об этом рассказала соседка пенсионерки в разговоре с сайтом MK.ru.

«Галина собиралась постирать кухонные полотенца, а кот Барсик сидел на табурете и наблюдал. Всё как всегда. Когда она машинку запустила, то пошла смотреть телевизор. И тут услышала, что животное истошно орёт», — поделилась подробностями женщина.

Хозяйка четвероногого в панике дважды позвонила в МЧС, где ей дали инструкцию, как слить воду и разблокировать дверь стиральной машинки. Галина успела вызволить из ловушки любимца до приезда спасателей. Барсик даже не намок — просто испугался.