Стала известна судьба кота Барсика из Москвы, постиранного хозяйкой с полотенцами
Кот Барсик, которого хозяйка едва не постирала в машинке, пришёл в себя от шока
Кот Барсик, которого чуть не постирали в машинке. Фото © сайт MK.ru / Мария Калинина
Раскрыты детали о состоянии кота, которого 80-летняя москвичка постирала вместе с кухонными полотенцами в машинке. Животное после сильного потрясения пришло в себя, жизни хвостатого ничего не угрожает. Об этом рассказала соседка пенсионерки в разговоре с сайтом MK.ru.
«Галина собиралась постирать кухонные полотенца, а кот Барсик сидел на табурете и наблюдал. Всё как всегда. Когда она машинку запустила, то пошла смотреть телевизор. И тут услышала, что животное истошно орёт», — поделилась подробностями женщина.
Хозяйка четвероногого в панике дважды позвонила в МЧС, где ей дали инструкцию, как слить воду и разблокировать дверь стиральной машинки. Галина успела вызволить из ловушки любимца до приезда спасателей. Барсик даже не намок — просто испугался.
Ранее Life.ru публиковал аналогичную историю со счастливым финалом. Инцидент случился в Челябинске. Кот Беляш уснул в стиральной машинке, а его хозяйка затеяла стирку и не заметила животное. Питомец провёл в крутящемся барабане с водой около 10 минут. Несмотря на тяжёлое состояние и экстремально низкую температуру тела, ветеринарам удалось спасти кота.