«Неадекватно»: Новый литовский министр сделал неожиданное заявление о русской культуре

Новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис заявил, что не совсем правильно заниматься отменой русской культуры, потому что в стране проживает огромное число выходцев из России, которые вполне лояльны к своей новой родине. Политика цитирует портал Delfi.

«В Литве проживает много людей русской национальности. Это совершенно естественно. Они граждане Литвы и, скорее всего, лояльны Литве как своей Родине. Поэтому сразу заклеймить национальность и их культуру, я считаю, совершенно неправильно, неадекватно, и политики не должны так поступать», — заявил Бирутис.

По его словам, следует выносить индивидуальный вердикт в отношении каждого артиста из России, который хотел бы выступить в Литве, а не огульно отправлять «под запрет» всех русских.