Россиянам рассказали об эффективности известной советской процедуры

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил о пользе лечения банками, которое многие долгое время считали пережитком прошлого. По его словам, на спортивных соревнованиях всё чаще замечают спортсменов с характерными следами от банок, что говорит о возрождении интереса к этой методике.

«Потому что выяснилось, что эти самые микрогематомы, которые возникают из-за банок, стимулирующе влияют на организм, это доказано целой серией научных исследований», — рассказал Агапкин.

Вакуумный массаж банками, известный ещё с древности, представляет собой косметологическую и лечебную процедуру, основанную на воздействии отрицательного давления на ткани. При этом создаётся вакуум, который ускоряет кровообращение и лимфоотток, улучшает питание тканей и насыщает их кислородом. Эти процессы происходят не только на поверхности, но и затрагивают внутренние органы.

Баночный массаж применяется при различных заболеваниях: артрозах, остеохондрозе, невритах, начальных стадиях гипертонии и частых простудах. Он также помогает в восстановлении после травм и при возрастных изменениях кожи. Однако процедура имеет противопоказания, включая сердечно-сосудистые заболевания, склонность к кровотечениям и онкологические заболевания.

Процедура массажа может быть статической или динамической, в зависимости от техники и зоны воздействия. Для массажа используются банки из стекла, силикона, резины или пластика. При статической технике банки остаются на месте, при динамической — перемещаются по коже.

Современные исследования подтверждают эффективность баночного массажа в лечении различных заболеваний, таких как боли в пояснице и заболевания шейного отдела позвоночника. Однако проводить процедуру самостоятельно рекомендуется с осторожностью, предпочтительно используя силиконовые или резиновые банки.