Никакой глажки и стирки в горячей воде: Названы правил ухода за шерстяными вещами
Россиян призвали не гладить вещи из шерсти, чтобы не деформировать ткань
У каждого из нас в шкафах есть хотя бы одна шерстяная вещь. Шапки, шарфы и свитеры хорошо защищают от холодов, но их жизнь будет недолговечна, если не соблюдать ряд простых правил по уходу, пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Если на любимой вещи появилось пятно, не спешите бросать её в стиральную машинку. Удалить загрязнение необходимо вручную при помощи спиртовых салфеток, средства для мытья посуды или щётки для одежды. Стирать шерсть надо в специальном режиме и в холодной воде, поскольку в горячей вещь может сесть. Чтобы не было катышков, надо вывернуть её наизнанку.
В случае, когда светлая вещь из шерсти пожелтела, спасёт ситуацию перекись водорода. Рецепт простой: одна чайная ложка на литр воды. В таком растворе надо подержать вещь пару часов, а после отправить в стирку. Сушить шерстяной свитер или шарф надо на горизонтальной поверхности, чтобы они не растянулись. Знающие хозяйки кладут на сушилку сначала полотенце, а затем вещь, придавая ей нужную форму.
Вещи из шерсти категорически нельзя гладить, поскольку так деформируется ткань, можно только отпаривать. Хранить их следует на полках в шкафу в сложенном виде. Чтобы моль не посягалась на любимую кофточку, рядом положите сухую лаванду или апельсиновые корки.
Ранее дерматолог объяснила, почему от шерстяных вещей хочется чесаться. Поскольку это очень жёсткая ткань, которая может колоться, её лучше не носить на голую кожу. Иначе возможно раздражение и зуд. Кроме того, такие вещи могут вызвать обострение аллергии у людей, которые не переносят эпителий и шерсть животных.
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