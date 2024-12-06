Никакой глажки и стирки в горячей воде: Названы правил ухода за шерстяными вещами

У каждого из нас в шкафах есть хотя бы одна шерстяная вещь. Шапки, шарфы и свитеры хорошо защищают от холодов, но их жизнь будет недолговечна, если не соблюдать ряд простых правил по уходу, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Если на любимой вещи появилось пятно, не спешите бросать её в стиральную машинку. Удалить загрязнение необходимо вручную при помощи спиртовых салфеток, средства для мытья посуды или щётки для одежды. Стирать шерсть надо в специальном режиме и в холодной воде, поскольку в горячей вещь может сесть. Чтобы не было катышков, надо вывернуть её наизнанку.

В случае, когда светлая вещь из шерсти пожелтела, спасёт ситуацию перекись водорода. Рецепт простой: одна чайная ложка на литр воды. В таком растворе надо подержать вещь пару часов, а после отправить в стирку. Сушить шерстяной свитер или шарф надо на горизонтальной поверхности, чтобы они не растянулись. Знающие хозяйки кладут на сушилку сначала полотенце, а затем вещь, придавая ей нужную форму.

Вещи из шерсти категорически нельзя гладить, поскольку так деформируется ткань, можно только отпаривать. Хранить их следует на полках в шкафу в сложенном виде. Чтобы моль не посягалась на любимую кофточку, рядом положите сухую лаванду или апельсиновые корки.