О неожиданной находке объявили сотрудники Исторического музея Каменьского повета, расположенного в городе Камень-Поморски. Монету достоинством 100 монов обнаружил в поле местный житель Альберт Муржиновски, сообщает Notes From Poland.

Известно, что моны чеканили в Японии в период с 1336 по 1870 год из смеси меди, свинца и олова. Монеты имели характерную овальную форму с квадратным отверстием в центре. Эта валюта использовалась в Японии как средство платежа на протяжении нескольких веков, но, как выяснилось, они также могли оказываться в самых удалённых уголках мира.

Специалисты отметили, что моны применяли не только для внутренних расчётов, но и в международной торговле. Несмотря на это, в XIX веке страна оставалась довольно закрытой, а её контакты с внешним миром были весьма ограничены.

Интересно, что монета в 100 монов могла попасть в Европу не ранее XX века, предположительно, как сувенир или экспонант частной коллекции. «Это открытие Альберта Муржиновского является напоминанием, что даже самый обыкновенный участок земли рядом с Каменем-Поморским может скрывать следы удивительного прошлого, которое связывает разные уголки мира», — подытожили сотрудники музея, подчеркнув важность таких находок для понимания исторических процессов и связи между регионами в разные исторические эпохи.

Данная находка также напоминает о необходимости сохранения культурного наследия и объектов, которые могут пролить свет на малоизученные или забытые аспекты истории. В случае с монетой в 100 монов, её нахождение в Польше вряд ли было случайным. Это скорее свидетельствует о сложной и многогранной исторической картине, где взаимодействие разных народов и стран происходило намного раньше, чем принято считать.