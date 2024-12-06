Врачи предупреждают: эти симптомы нельзя игнорировать

Терапевт Оксана Драпкина выделила ряд симптомов, которые требуют немедленного обращения к врачу. Они могут указывать на серьёзные заболевания, включая онкологические, сообщает РИА «ФедералПресс».

Резкая потеря веса более 5% за последние полгода часто связана с опухолями, которые потребляют много питательных веществ. Потеря аппетита и интоксикация продуктами распада образования могут сопровождать рак поджелудочной железы, лёгких или желудка.

Если усталость не проходит даже после отдыха и длится несколько недель, она может быть вызвана токсичными веществами, вырабатываемыми опухолью. Также среди опасных симптомов: ухудшение аппетита, депрессия и снижение физической активности.

Постоянный кашель или охриплость, не исчезающие в течение нескольких недель, могут указывать на опухоли лёгких или гортани. Пристальное внимание стоит обратить, если дискомфорт сопровождается кровохарканьем. Трудности с глотанием, особенно твёрдых продуктов, могут быть связаны с опухолями пищевода или гортани. По мере роста образования, проблемы могут прогрессировать, затрудняя даже приём жидкости.

Увеличение или болезненность лимфатических узлов, особенно в области шеи, подмышек или паха, могут указывать на злокачественные заболевания, такие как лимфома или лейкоз. Хроническая боль без явной причины может быть признаком злокачественной опухоли или её метастазов. Это происходит из-за сдавления нервных окончаний, нарушения кровообращения или метаболических изменений в тканях.

Опухоли кожи могут проявляться через изменения внешнего вида родинок или появления новых. Особое внимание стоит уделить изменению формы, цвета и размера образований, так как это может быть признаком меланомы. Постоянные проблемы с пищеварением, такие как изжога, запор или понос, могут быть симптомами рака желудка или толстого кишечника. Также частые позывы к мочеиспусканию, боль или изменение цвета выделений могут указывать на рак мочевого пузыря или простаты.

Необъяснимые кровотечения, такие как межменструальные или постменопаузальные вагинальные выделения у женщин, могут быть признаком рака матки. У мужчин кровь в стуле или моче также требует внимания, так как это может быть связано с опухолями кишечника или мочевого пузыря.