Дочь Майкла Джексона объявила о помолвке с продюсером Джастином Лонгом

Дочь легендарного Майкла Джексона, 26-летняя Пэрис Джексон объявила о помолвке с музыкальным продюсером Джастином Лонгом. Об этом событии она рассказала в своих соцсетях, прикрепив трогательные фотографии с момента предложения. Пара, которая уже два года вместе, предпочитает не раскрывать подробности своих отношений, но обручение стало значимым как для них, так и для их поклонников.

Предложение руки и сердца Джастин сделал в ресторане, что стало неожиданным и радостным моментом для Пэрис. В своем блоге она выразила благодарность возлюбленному, отметив, что годы, проведённые с ним, были незабываемыми. «Спасибо, что позволил мне быть твоей. Я тебя люблю», — написала она.

Информации о реакции семьи Пэрис Джексон на её помолвку пока нет в открытых источниках. Однако, если ориентироваться на прошлые публичные заявления её брата Принса и других близких, можно предположить, что семья поддерживает её выбор и рада за неё. Принс Джексон, например, ранее говорил в интервью, что очень гордится сестрой и её успехами, а также уважает её право на личную жизнь.

Пэрис Джексон, известная своим необычным стилем, она активно занимается музыкальной карьерой и участвует в различных проектах. Её отношения с Джастином Лонгом, который впервые появился в поле зрения фанатов в 2022 году, стали важной частью её жизни. Лонг работает за кулисами в качестве звукорежиссёра, продюсера и микшера на её концертных выступлениях.

Несмотря на критику, с которой Пэрис сталкивается в социальных сетях, она продолжает делиться моментами своей жизни. Недавно она закрыла доступ к комментариям из-за негативных отзывов о своей внешности. Однако это не мешает ей оставаться открытой и искренней.

Пэрис и её старший брат Принс родились в браке Майкла Джексона с Дебби Роу. Музыкант женился на Дебби в 1996 году, а их брак был расторгнут в 1999 году. Пэрис активно строит карьеру и часто появляется на публике с очаровательными животными.