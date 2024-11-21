Севиль Валиева и Тони Гайворонский объявили о помолвке на 32-летии певицы

Певица Севиль Валиева, известная как солистка группы Artik & Asti, отпраздновала свое 32-летие, которое стало особенным событием благодаря неожиданному объявлению о помолвке с музыкантом Тони (настоящее имя — Антон Гайворонский). Об этом недавно написали в журнале PEOPLETALK. Новость о грядущей свадьбе пары, которая тщательно оберегает свою личную жизнь, стала известна на вечеринке, организованной в честь дня рождения певицы.

Во время торжества один из музыкантов группы Artik & Asti случайно раскрыл долгожданную новость: Тони сделал предложение своей возлюбленной Севиль. Несмотря на то, что пара планировала оставить это важное событие в тайне, они не стали отрицать заявление, лишь посмеялись над неожиданным моментом и с удовольствием подтвердили слухи. Весь вечер Севиль и Тони провели вместе, не скрывая своих чувств: они танцевали, обнимались и признавались друг другу в любви.

Их роман начался осенью 2022 года, однако до недавнего времени пара избегала публичных комментариев о своих отношениях. В сентябре этого года поклонники заметили обручальное кольцо на пальце Севиль, что стало поводом для активных слухов о помолвке. Однако только на дне рождения стало известно, что пара действительно готовится к свадьбе.

По информации издания PEOPLETALK, влюбленные стараются не раскрывать детали своей личной жизни, предпочитая оставаться в тени. Тем не менее, их близкие и друзья с теплом приняли новость о помолвке. На празднике Тони произнес трогательные слова в адрес именинницы, подчеркнув, насколько важна для него поддержка и любовь Севиль. Этот момент стал не только сюрпризом для гостей, но и открыл новую главу в их жизни, о чем быстро заговорили поклонники и коллеги по музыкальному цеху.

Севиль и Тони, которые с каждым днем становятся все более открытыми в разговорах о своих чувствах, планируют сыграть свадьбу в ближайшем будущем. Пара также не исключает совместные проекты, что только подогревает интерес фанатов.