Готовьте пацанские цитаты: 57-летний Джейсон Стэйтем наконец женится
После 8 лет помолвки Джейсон Стэйтем решил жениться на Рози Хантингтон-Уайтли
Джейсон Стэйтем и Рози Хантингтон-Уайтли. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jasonstatham
После восьми лет помолвки и рождения двух детей 57-летний актёр Джейсон Стэйтем наконец решился связать себя узами брака с моделью Роузи Хантингтон-Уайтли. Об этом сообщили RadarOnline.
Роузи забеременела сразу после того, как пара обручилась. Поэтому Хантингтон-Уайтли решила отложить свадьбу до рождения ребёнка, а позже захотела подождать, когда сын станет старше. Потом в семье появился второй ребёнок, и забот у пары прибавилось. Но теперь, после 8 лет помолвки, Джейсон и Роузи решили узаконить отношения.
«Они очень счастливы вместе. У них были свои взлёты и падения — в основном из-за того, каким чудаковатым он (Джейсон Стэйтем — Прим. Life.ru) был», — поделился инсайдер. — «Но он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что невероятный партнёр и отец».
Джейсон и Роузи также планирует рождение третьего ребёнка. Окружение пары отметило, что сейчас они влюблены друг в друга больше, чем когда-либо.
Напомним, что в 2010-х годах Джейсон Стейтем стал одним из любимых мемов россиян: популярность получили его фейковые «пацанские цитаты» о жизни. Время идёт, а популярность актёра в России не падает: теперь россияне заполонили соцсети Стейтема и оставляют сотни комментариев под его постами. Так, недавно пользователи устроили настоящую вакханалию в комментариях под новой фотографией Джейсона. Актёр спровоцировал фанатов, прокомментировав суровый снимок с автоматом словами «Сейчас накопаю могил». Подписчики сразу принялись сочинять пацанские цитаты для Стэйтема.