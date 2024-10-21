Готовьте пацанские цитаты: 57-летний Джейсон Стэйтем наконец женится

После восьми лет помолвки и рождения двух детей 57-летний актёр Джейсон Стэйтем наконец решился связать себя узами брака с моделью Роузи Хантингтон-Уайтли. Об этом сообщили RadarOnline.

Роузи забеременела сразу после того, как пара обручилась. Поэтому Хантингтон-Уайтли решила отложить свадьбу до рождения ребёнка, а позже захотела подождать, когда сын станет старше. Потом в семье появился второй ребёнок, и забот у пары прибавилось. Но теперь, после 8 лет помолвки, Джейсон и Роузи решили узаконить отношения.

«Они очень счастливы вместе. У них были свои взлёты и падения — в основном из-за того, каким чудаковатым он (Джейсон Стэйтем — Прим. Life.ru) был», — поделился инсайдер. — «Но он преодолел свои проблемы с обязательствами и доказал, что невероятный партнёр и отец».

Джейсон и Роузи также планирует рождение третьего ребёнка. Окружение пары отметило, что сейчас они влюблены друг в друга больше, чем когда-либо.