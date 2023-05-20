"В голове должны быть две мысли": Россияне устроили вакханалию на странице Джейсона Стэйтема

Российские пользователи устроили настоящую вакханалию в комментариях под новой фотографией на странице актёра Джейсона Стэйтема в "Инстаграме"*. Он сам спровоцировал фанатов, прокомментировав суровый снимок с автоматом словами "Сейчас накопаю могил". Русскоговорящие подписчики принялись сочинять подобные высказывания для Стэйтема и делиться своим творчеством тут же.

"В голове мужчины всегда должно быть две мысли: первая и вторая", — написал один из пользователей.

"А помнишь весеннюю холодную ночь? Ветер гонял по асфальту окурки, ты прошептала: "Мне холодно очень". Ну а мне зашибись, потому что я в куртке", — предложил второй умную мысль.

"Моего друга сбила машина, и теперь он мне не друг, ведь друзья на дороге не валяются", — добавил третий.

"Если жизнь — это вызов, то я перезвоню", — написал ещё один комментатор.

"Перед тем как ловить ртом снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг", — добавил другой.

Кто-то даже пригласил Стэйтема в Россию, чтобы тот выступил с докладом в Минкультуры, ведь цитаты актёра "ярко вошли в нашу жизнь и стали народным достоянием".

Ранее сообщалось, что Эмма Стоун запросила огромный гонорар в размере 20 миллионов долларов за съёмки в "Фантастической четвёрке". В результате актриса лишилась роли.