«Отнимают личную жизнь»: Кира Найтли раскрыла, как на неё повлияла ранняя слава

Известная актриса Кира Найтли недавно поделилась размышлениями о влиянии ранней славы на её жизнь в интервью Los Angeles Times. В возрасте 17 лет она стала звездой благодаря фильмам «Играй как Бекхэм» и «Пираты Карибского моря», что принесло ей мировую известность, но также и множество испытаний.

Найтли призналась, что потеря приватности в подростковом возрасте была для неё крайне болезненной. «Это очень жестоко, когда у тебя отнимают личную жизнь в тот момент, когда ты ещё только растёшь», — сказала актриса. Она отметила, что этот период, несмотря на всю его жестокость, стал залогом её нынешней карьеры и финансовой стабильности.

Актриса рассказала о пятилетнем периоде, который полностью определил её жизнь. «Я никогда больше не добьюсь такого успеха. Это полностью устроило меня на всю жизнь», — поделилась Найтли. Однако она подчеркнула, что за этот успех пришлось заплатить высокую цену.

Найтли рассказала о травле и преследованиях, с которыми столкнулась в начале карьеры. «Это была очень жестокая, женоненавистническая атмосфера», — сказала актриса, вспоминая, как мужчины обвиняли её в том, что она их провоцирует. Звезда отметила, что в то время ей было сложно справляться с общественным вниманием и постоянным вторжением в её личную жизнь.

Кроме того, Найтли подчеркнула, что социальные сети усиливают давление на молодых женщин, и многие не выдерживают этого. Она выразила благодарность за свой опыт, но подчеркнула, что не пожелала бы такого своим детям, которые, к счастью, не интересуются шоу-бизнесом.

Кира Найтли больше не стремится к участию в крупных кинофраншизах, таких как «Пираты Карибского моря», и предпочитает более личные и значимые проекты. Её опыт стал для неё важным уроком, который она не хотела бы повторить для своих детей.